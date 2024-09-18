



В Урюпинске Волгоградской области вот уже полтора года жильцы многоквартирного дома №7 на ул. Московской ломают копья в безуспешных попытках достучаться до правоохранителей. Как сообщает ИА «Высота 102», собственники сетуют на то, что председатель ТСЖ, созданного для обслуживания пятиэтажки, нецелевым образом потратила как минимум 3,2 млн рублей.

– ТСЖ «Московская 7» было создано ещё в 2012 году. Вы не представляете, какое доверие было у нас к председателю – Татьяне Шабриковой. Она бывший экономист, бухгалтер на пенсии. Долгое время преподавала в нашем местном колледже. К тому же она и живёт в нашем доме. Кому ещё было довериться, как не соседке? Как и положено, у нас регулярно организовывались проверки, но каждый раз, как доходило дело до отчётности, она увиливала. Мы люди все работающие, и, признаться, до поры до времени не придавали этому значения. Оплачивали услуги, да и ладно. А пенсионеры не могли в силу возраста вникнуть во все эти бухгалтерские тонкости, чем и пользовалась председательница, – рассказала жительница дома Лидия Климова.

По словам собственников, руководительница занималась обслуживанием дома десять лет, однако впоследствии во время проверки вскрылись многочисленные нарушения.

– В доме был бардак. Положенные работы не проводились. Везде грязь. Спрашиваем, почему всё так происходит, в ответ слышим лишь то, что ТСЖ не хватает средств. Мы одно время даже скидывались дополнительно на уборку. В какой-то момент нам всё же это надоело. Поговорили с соседями, нашли бухгалтеров и экономистов, проживающих у нас же, и взялись за аудит, – добавила собственница.





Согласно составленному членами ТСЖ акту проверки финансово-хозяйственной деятельности товарищества за 2019, 2020, 2021 и 6 месяцев 2022 года, вскрылось нецелевое расходование средств.

– Нами были обнаружены множественные эпизоды. К примеру, Шабрикова фиктивно оформила на работу своих родственников, самовольно, без решения членов ТСЖ повысила себе и близким зарплаты. В 2018 году она за счёт ТСЖ установила в собственную квартиру видеодомофон стоимостью 104 тыс. рублей. Сама назначила себя ещё и кассиром, а также бухгалтером. Это при том, что бухгалтерское сопровождение ТСЖ по договору осуществлялось сторонней организацией ООО «Комплекс-Аудит». Суммарный ущерб, нанесённый собственникам только за изученный ревизионной комиссией период, составил 3,2 млн рублей, – отметила Лидия Климова.

Выявив нарушения, собственники поспешили разорвать с ТСЖ все отношения и в 2023 году заключили договор управления с УК ООО «Данко». Кроме того, результаты аудита деятельности ТСЖ вместе со всеми выкладками и расчётами были направлены в правоохранительные органы, однако почему-то не особо заинтересовали следователей.

– Сначала полицейские вроде бы начали проверку, потом как-то всё встало, застопорилось. Мы постоянно обращались в наш урюпинский отдел полиции, просили информацию о ходе расследования. Нам даже показывали тома с материалами делопроизводства, но в итоге результат нулевой, — добавила женщина.

Согласно официальному комментарию полиции, следователями были проведены собственные экспертизы бухгалтерской документации, однако они не подтвердили выводы ревизионной комиссии.

– По указанным обстоятельствам сотрудниками МО МВД России «Урюпинский» проведена процессуальная проверка, в ходе которой были назначены судебно-бухгалтерские экспертизы, выполнены иные необходимые мероприятия. По результатам проведенных мероприятий достаточных оснований для принятия решения о возбуждении уголовного дела не установлено, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В свою очередь прокуратура отметила, что делала всё возможное для того, чтобы хотя бы следственная экспертиза была доведена до конца. Всё дело в том, что в отделе полиции неоднократно пытались прекратить предварительное расследование, однако впоследствии эти постановления отменялись именно районным прокурором.

– По результатам проверки территориальным органом внутренних дел неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись Урюпинской межрайонной прокуратурой в порядке надзора. В настоящее время материал проверки находится в производстве территориального органа внутренних дел, – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.





Отсутствие повода для возбуждения уголовного дела, а также информация о результатах экспертизы застали собственников врасплох.

– Это приговор. Приговор правде и справедливости. У нас документы на руках. Все выписки, расчёты. Не понимаю, как такое возможно и что за ответы вам прислала прокуратура и полиция. Я лично ознакамливалась с материалами расследования, и там содержались совсем другие результаты экспертизы. Только лишь в эпизоде с выдачей зарплаты слесарю Александру Богачову специалисты обнаружили растрату в размере 258,2 тыс. рублей, — подчеркнула Лидия Климова.

Свои слова жительница подтверждает фотокопиями документов, подшитых к материалам проверки.





Согласно материалам экспертизы, в период с 2018 по 2022 год слесарю, проведённому в ТСЖ на полставки, было выплачено 565,5 тыс. рублей, при этом в представленных на экспертизу договорах отражена лишь сумма в 312,6 тыс. рублей.

Выводы экспертизы дополнили и показания самого Александра Богачёва. Согласно рапорту оперуполномоченного ОЭБ и ПК Николая Раева на имя начальника отдела полиции, слесарь подтвердил, что его зарплата за указанный период составила 312,6 тыс. рублей, а ещё 258,2 тыс. им не получались.





На основании выводов специалистов, а также информации, полученной от свидетелей, сотрудник полиции настаивал на возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ.





Впоследствии следователь СО МО МВД России «Урюпинский» Р. А. Медведев подготовил материалы о возбуждении уголовного делопроизводства в отношении Татьяны Шабриковой.

Почему и на каком этапе вдруг все перечисленные экспертизы и показания обесценились в глазах полиции и прокуратуры — неизвестно.

По словам заявителей, в личных беседах следователи районного отдела полиции утверждают, что якобы ход делу не даёт надзорное ведомство.

Помимо претензий к бухгалтерии и качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг, собственники вспоминают ещё и 2019 год, когда одна из жительниц дома тщетно требовала от ТСЖ отремонтировать козырёк над её балконом. В итоге районный суд вынес решение, обязав товарищество произвести соответствующие работы, однако вместо ремонта козырька ТСЖ его демонтировало вместе с балконом.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась к председателю ТСЖ с просьбой прокомментировать обвинения, выдвинутые в её адрес жильцами дома № 7 на ул. Московской. Татьяна Шабрикова уверяет, что всё сказанное в её адрес – клевета и наговоры.

– Я сама живу в этом доме, у меня дети работают в госорганах. Как я могу сама у себя воровать, подставляя их? - задаётся вопросом руководитель. – Чтобы вы понимали, я обслуживала этот дом не 10, а целых 16 лет, и к моей работе никаких нареканий не было. Регулярно проводились собрания, встречи с жильцами – ни одной жалобы ни разу не прозвучало. В 2023 году произошёл рейдерский захват дома, после которого я отошла от всех вопросов. Чего сейчас добиваются жильцы - я не знаю.

Председатель ТСЖ категорически отрицает факт трудоустройства своей снохи и сына, а также «переплату» проведённому на полставки слесарю.

- Это всё ложь. Они ещё несколько лет назад написали на меня заявление в ОБЭП. Ну что ж, пусть докажут, что я виновна в чём-то. Как видите, я по-прежнему на свободе, и, насколько знаю, ко мне у следствия никаких претензий нет, - подчеркнула Татьяна Шабрикова.

Прокомментировала она и ситуацию с демонтажем балкона.

- Балкон никто не демонтировал, он обрушился из-за того, что хозяйка квартиры сама довела его до предаварийного состояния. Действительно было решение суда отремонтировать козырёк. Мы начали его выполнять. Во время работ на балкон упали камни, и он рухнул, - рассказала собеседеница.

При попытке журналистов уточнить, в чём заключается вина собственницы квартиры, лишившейся балкона, если плита пришла в негодность после неудачного демонтажа козырька, корреспонденты вызвали у женщины раздражение. В итоге разговор пришлось прекратить.

Отметим, что делать в сложившейся ситуации урюпинцы не понимают. Они уже обращались в аппарат президента, писали жалобы к главе СК России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. Обращались к уполномоченному по правам человека Волгоградской области, а также в уйму всевозможных инстанций – результата, нет, а ситуация зашла в очевидный тупик.

Фото: Лидия Климова