«На растрату миллионов махнули рукой»: жители Урюпинска записали обращение к Бастрыкину и Краснову





В Урюпинске Волгоградской области доведённые до отчаяния жители многоквартирного дома №7 на ул. Московская записали коллективное видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и руководству аппарата президента. Как сообщает ИА «Высота 102», собственники жилых помещений пожаловались на игнорирование органами фактов растраты средств ТСЖ, а также на попустительство прокуратуры.







– Уважаемые Александр Иванович и Игорь Викторович, поводом для нашего обращения послужили факты нерационального использования средств, а также откровенного воровства и мошенничества со стороны председателя созданного для обслуживания нашего дома ТСЖ «Московская 7». Оно было образовано в 2012 году. Все мы здесь стоящие — инициаторы создания этого товарищества. Председателем была назначена Татьяна Шабрикова, – рассказала старшая по дому Лидия Климова.

Пятиэтажка на ул. Московской перешла в обслуживание ТСЖ от управляющей компании. Собственники надеялись, что со временем в доме усилиями ТСЖ удастся навести порядок, однако с каждым годом проблем становилось всё больше. В какой-то момент терпение жильцов лопнуло, и они решили запросить данные о расходах коммунальных средств, но получить информацию оказалось не так уж и просто.

– Как выяснилось, правление и ревизионная комиссия были созданы лишь для галочки. Татьяна Шабриковоа, будучи опытным бухгалтером и экономистом, под многочисленными предлогами не допускала нас к документам, – добавила жительница.

По словам членов ТСЖ, в 2022 году на очередном собрании собственников 97% жильцов дома проголосовали за проведение ревизионной экспертизы бухгалтерских документов. Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», по итогу изучения отчётности собственники узнали о многомиллионных растратах.

– Во время ревизионной комиссии были проверены документы за 2019, 2020, 2021 и 6 месяцев 2022 года. По итогу их изучения нами были обнаружены вопиющие факты хищения денег собственников нашего дома. На расчётный счёт ТСЖ ежемесячно поступало порядка 170 тыс. рублей, из которых порядка 120 тыс. уходило на заработную плату как реальным сотрудникам, так и «мёртвым душам», о которых жильцы ничего не знали. Так, в течение пяти лет одновременно дворником, уборщицей и дежурным диспетчером числилась сноха Шабриковой, Людмила Кузьмичева. В общей сложности она получила из зарплатного фонда свыше 1,5 млн рублей. Кроме того, нами обнаружены многочисленные трудовые договора, которые заключались на сына Шабриковой, а также штатного слесаря. Однако фактически фигурирующие в документах работы не выполнялись, а исполнителей никто из жильцов даже не видел. В результате за 3,5 года нами выявлены факты хищения в суммарном размере 3,2 млн рублей, – подчеркнула председатель ревизионной комиссии Галина Демидова.

С этими данными собственники обратились в ОБЭП местного отдела полиции. Следователями были опрошены жители 60 квартир, подготовлена бухгалтерская экспертиза.

– Работа была проведена специалистами колоссальная. Собраны четыре тома документов. С разрешения начальника отдела полиции мы ознакомились с материалами. Во всех следственных документах указывалось, что состав преступлений установлен и доказан. У нас на руках есть фотокопии рапортов, где следователи ходатайствовали о возбуждении уголовного дела. Однако под выдуманными предлогами прокурор Урюпинского района вновь и вновь отправлял дело на доследование, – сетует старшая по дому.

Урюпинцы практически отчаялись найти правду. По словам жильцов, со следователями, которые пытались разобраться с коммунальными хищениями, постоянно происходят какие-то неурядицы. Они регулярно меняются. Кто-то по неизвестным причинам увольняется, кто-то заболевает или же переводится на другие должности. В итоге, на сегодняшний день, сменилось уже пять следователей. При этом, несмотря на установленные факты, дело не удаётся сдвинуть с мёртвой точки.

– Спустя два года у нас больше нет надежды, что в отделе полиции нами действительно будут заниматься, поэтому просим помощи у председателя следственного комитета Александра Бастрыкина, а также генерального прокурора Игоря Краснова. Мы просто хотим добиться справедливости и правосудия. В нашем правовом государстве не должен происходить такой беспредел, – подытожила Лидия Климова.

Отметим, по словам жителей, даже после недавнего опубличивания происходящих с материалами предварительного расследования «чудес» и внимания средств массовой информации ничего не изменилось. Поэтому собственники просят председателя СК России передать подчиненным уголовное дело, а генерального прокурора поставить расследование экономического преступления на контроль.

Фото и видео: Лидия Климова.