Махинации с сельхозземлями на 143 млн рублей всплыли в регионе





Прокуратура Волгоградской области пресекла нарушения в сфере оборота сельскохозяйственной земли стоимостью более 143 млн рублей. Как сообщает V102.RU, на территории региона было выявлено более 60 нарушений при заключении сделок при оформлении земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью более 6600 га.

Так, в Котельниковском районе выявлены факты двойного получения местными жителями 14 земельных участков общей площадью 308 га. В Урюпинском районе на основании поддельных постановлений администрации местная жительница заимела в собственность 3 участка, которые впоследствии распродала.

Прокуроры Клетского района направили в суд 7 исков с требованием о расторжении договоров аренды, заключенных в обход законодательства. А в Среднеахтубинском районе после проверки был пресечено незаконное отчуждение администрацией района участка, входящего в заповедную территорию «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Там же были вскрыты факты изменения вида использования земли, относящейся к категории сельхозназначения.

Региональной прокуратурой также было предъявлено 3 иска в арбитражный суд о признании недействительными договоров аренды и возврате земельных участков в пользу администрации области, заключенных между администрации муниципальных районов и юридическими лицами, поскольку органы местного самоуправления распорядились территорией регионального значения без соответствующих на это полномочий.

— Всего по результатам проверки органами прокуратуры предъявлено в суд 60 исковых заявлений в защиту интересов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Волгоградской области и муниципальных образований Волгоградской области, — пояснили в пресс-службе прокуратуры по Волгоградской области.