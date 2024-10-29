Цыгану, сорвавшему погон с полицейского, вынесли приговор в Иловле





В Волгоградской области Иловлинский районный суд 29 октября огласил приговор 36-летнему цыгану, который в августе 2024 года в ходе конфликта с местным жителем напал на сотрудника полиции. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, цыган признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителей власти.

– Установлено, что в ночное время подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в переулке Восточном в Иловле, напал на полицейских, прибывших для проверки сообщения местной жительницы о противоправной деятельности. В присутствии соседей фигурант уголовного дела повалил участкового на землю и нанес ему сверху не менее двух ударов в область груди. Подоспевшего на помощь коллеге полицейского водителя подсудимый также ударил и толкнул на землю, при этом потянув за рукав форменной рубашки и сорвав с правого плеча погон, – сообщила Черединина.

В суде цыган, как его родственники ранее, каялся и просил не лишать его вольной жизни. Однако же, ближайшее годы ему придется все же провести под пристальным вниманием сотрудников ФСИН.

– Суд приговорил мужчину к 2 годам в колонии-поселении, – передает представитель прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Напомним, что потасовка с полицией произошла в Иловле в результате конфликта цыган с одним из местных жителей. Буйные соседи ломились в дом многодетной семьи, в связи с чем иловлинцы были вынуждены вызвать на место наряд. Однако, как уже было сказано, усмирить цыган участковым не удалось.

Драка с сотрудниками правоохранительных органов стала поводом для разбирательств в администрации района. Родственники осужденного сегодня цыгана перед камерой просили прощения у всех жителей Иловли.

Но, как показало время, извинения ими быстро забылись – представители той же семьи совершили новое нападение на полицейских.

Фото прокуратуры Волгоградской области