



В рабочем поселке Иловля накануне, 7 августа, разгорелся конфликт между проживающими здесь цыганами и русскими. Об этом сегодня стали сообщать анонимные каналы в мессенджере Telegram. ИА «Высота 102» удалось узнать подробности происшествия.

Так, по сведениям источников информагентства, знакомых с ситуацией, драка произошла между главой многодетной семьи и одним из представителей цыганской диаспоры. При этом конфликт между ними, по словам местных жителей, назревал давно.

– Все произошло в переулке Восточный, – рассказывают жители Иловли. – Здесь живут русские – многодетная семья – и эти цыгане. Насколько известно, они уже давненько делят общий забор. В чем там суть конфликта точно неизвестно, но вот вчера он, похоже, достиг своей кульминации.

По словам иловлинцев, потасовка, в которой разбираться пришлось полицейским, произошла уже под утро – около четырех часов.

– Где-то в четыре утра цыгане ввалились в дом соседа и учинили драку. На место, понятное дело, вызвали наряд. Но этим буйным море по колено – они и полицейских умудрились побить. В итоге одного из цыган – самого буйного – забрали в отдел, а что там дальше, пока неизвестно.