Происшествия

«Вломились в дом среди ночи»: цыгане устроили драку в поселке под Волгоградом

Происшествия 08.08.2024 19:07
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08.08.2024 19:07


В рабочем поселке Иловля накануне, 7 августа, разгорелся конфликт между проживающими здесь цыганами и русскими. Об этом сегодня стали сообщать анонимные каналы в мессенджере Telegram. ИА «Высота 102» удалось узнать подробности происшествия. 

Так, по сведениям источников информагентства, знакомых с ситуацией, драка произошла между главой многодетной семьи и одним из представителей цыганской диаспоры. При этом конфликт между ними, по словам местных жителей, назревал давно. 

Все произошло в переулке Восточный, – рассказывают жители Иловли. – Здесь живут русские – многодетная  семья – и эти цыгане. Насколько известно, они уже давненько делят общий забор. В чем там суть конфликта точно неизвестно, но вот вчера он, похоже, достиг своей кульминации. 

По словам иловлинцев, потасовка, в которой разбираться пришлось полицейским, произошла уже под утро – около четырех часов. 

– Где-то в четыре утра цыгане ввалились в дом соседа и учинили драку. На место, понятное дело, вызвали наряд. Но этим буйным море по колено – они и полицейских умудрились побить. В итоге одного из цыган – самого буйного – забрали в отдел, а что там дальше, пока неизвестно. 

Отметим, что получить комментарий в правоохранительных органах по данному поводу на момент публикации не получилось.  При этом в телеграм-каналах публикуются другие подробности происшествия. В частности авторы канала "Волгоградские слухи" приводят рассказ пострадавшего жителя Иловли, называя его Михаилом. Далее цитата:  

– Примерно в 23:20 – 23:30 7 августа толпа цыган – часть из них мои соседи – начали выбивать калитку с криками: "Выходи, мразь мусорская, будем тебя резать и твою семью.  У них было застолье перед этим. Моя семья никак на это не реагировала. Ни с того ни с сего пришли к нам!! На протяжении 30 минут мы выслушивали от детей и взрослых угрозы о расправе и оскорбления. Мы вызвали через 112 полицию. Приехала полиция. Участковый прошёл к нам в летнюю кухню и взял объяснения.

Далее, по словам мужчины, когда полицейские предложили цыганам явиться в отдел, началась драка (далее цитата, приведенная телеграм-каналом):

– Они оскорбляли их, меня, продолжали свое. В итоге дети и взрослые нападают на полицейских и начинают их швырять и бить двоих, толпой. В какой-то момент полицейский начал брызгать газовым баллончиком в цыган, второй полицейский вырвался и тоже начал брызгать. На какое-то время они отступили но не надолго, это обострило ситуацию и угрозы начались в адрес полицейских и моей семье. Полицейские предупредили, что при приближении будут использовать табельное, но цыгане все равно пытались подойти.  Мне сказали, что теперь точно и детей и меня вырежут. 

После отъезда полиции, уточняет пострадавший угрозы со стороны цыган в его адрес продолжились. Корреспонденты ИА «Высота 102» пытались прояснить ситуацию у главы Иловлинского района Ивана Геля, но на момент публикации дозвониться до чиновника не удалось. 

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