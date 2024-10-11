В Иловле Волгоградской области цыгане снова напали на полицию

В рабочем поселке Иловля Волгоградской области трое местных жителей совершили нападение на полицейских 10 октября. Как сообщает ИА «Высота 102», во время обысков сотрудниками правоохранительных органов было изъято оружие.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел во время несения службы нарядом Госавтоинспекции.

– Возле одного из домов был остановлен автомобиль «ВАЗ-2111», 35-летний водитель которого находился за рулём с внешними признаками алкогольного опьянения, – сообщили информагентству в пресс-службе Главка полиции. – Во время оформления административных материалов водитель и, вышедшие из дома его двое родственников, стали препятствовать работе сотрудников полиции, в том числе вели себя агрессивно и применили силу в отношении стражей порядка.

Поняв, что буйные иловлинцы не готовы к конструктивному диалогу, полицейские задержали их и доставили в отдел. Там на дебоширов составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ – невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.





– Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, – сообщили в главке МВД. – Комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности продолжается.

В СУ СК России по Волгоградской области, в свою очередь, сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

– В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается бы вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, – сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник.