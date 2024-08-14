Общество

«Мы не все такие»: главы цыганских семей извинились перед жителями Иловли

Общество 14.08.2024 14:19
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14.08.2024 14:19


Главы цыганских семей записали видеообращение к жителям Иловлинского района Волгоградской области после конфликта 7 августа в районном поселке Иловля, в результате которого правоохранителями был задержан один из зачинщиков.  

Первым к местным жителям обратился Владимир Белашов, который является членом координационного совета по национальной политике при главе Иловлинского района:

— Дорогие иловлинцы, просим у вас прощения за нашего цыгана, что сделал так. Он был пьяный, так получилось, но мы не все такие. Мы тут по 50 лет живем. Наши дети и внуки ходят в школу. Просим у вас извинения. Мы будем следить за молодежью, чтобы все было нормально. 



Еще один представитель цыганской семьи Василий Белашов заявил, что подобное на его памяти произошло впервые. Семь его внуков посещают местную школу № 2.  

— У нас такого никогда не было. Мы всегда жили дружно. Но в этот раз получилось неправильно, нас начали бояться. Даем слово, что такое больше не повторится. С нами провели беседу представители администрации, прокуратуры, следственного комитета. За свою молодежь мы гарантируем, что она будет вести себя, как надо, — заявил Василий Белашов. 

В свою очередь еще одно обращение записали две местные жительницы, которые соседствуют с цыганами. 

— Дорогие иловлинцы, вот такая ситуация у наших соседей. Мы живем дружно с 2002 года. Нормальные соседи, всегда дружные и в гости ходим. И дети возле нас выросли, они не пакостят. В каждой нации где-то кто-то ругается, но не до такой же степени. Зачем такие комментарии писать? Кто-то против, кто-то за. Но есть же такое, что люди просто живут и все. Немножко поймите друг друга, поймите тоже людей, нельзя быть такими жестокими, давайте жить мирно, — просит женщина.   


Ей вторит и Ольга Бгатова, которая проживает в Иловле на протяжении уже почти полувека. 

— Я тут живу еще дольше и у меня конфликтов с ними нет. Бывает, что детишек поругиваем, но это не взрослые. Взрослые все честные, нормальные, порядочные, я насчет этого рада, — говорит селянка. 

Напомним, житель Иловли Михаил Зазулин обратился к Бастрыкину и Путину после нападения цыган на его семью в Иловле. Первоначально информацию о конфликте стали распространять анонимные Telegram-каналы. Глава района Иван Гель прокомментировал конфликт между соседями, назвав его бытовым.

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