Глава района Гель прокомментировал конфликт между соседями в Иловле





Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель вечером 8 августа прокомментировал информацию о конфликте между соседями в рабочем посёлке Иловля. По его словам, ситуация находится на контроле.

- Сегодня в СМИ появилась информация о возникновении на территории нашего района конфликта между двумя соседями, проживающими в Иловле. Сообщается также об угрозе жизни жителям районного поселка, - сообщил Иван Гель. - Опубликованная информация не соответствует действительности. Ссора носит исключительно бытовой характер. В Иловле всё спокойно.

Он также добавил, что правоохранительные органы ведут разбирательство по факту инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что минувшей ночью несколько цыган ворвались в дом местного жителя и угрожали ему и детям расправой. По информации иловлинцев, причиной тому стал затяжной бытовой конфликт между соседями.