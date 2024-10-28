Расследования

В Волгограде сломали ворота, упавшие на голову школьника

Расследования 28.10.2024 19:49
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28.10.2024 19:49


В Центральном районе Волгограда после проверки прокуратуры снесли футбольные ворота, которые упали на 8-летнего ребенка на территории школы №84, передает V102.RU. 

Как ранее сообщалось информагентством, инцидент произошел 24 октября, когда школьник находился на продленке. С места происшествия пострадавшего доставили в больницу с трамой головы, а Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Согласно закону, уточняют в прокуратуре, образовательная организация обязана создать безопасные условия обучения и воспитания несовершеннолетних, что не было предпринято со стороны руководства школы. 

– По итогам проверки прокуратурой Центрального района г. Волгограда в адрес руководства образовательного учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений и принятии мер по недопустимости подобного впредь. Также прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту травмирования ребенка, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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