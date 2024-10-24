В Волгограде на школьника во время продленки свалились футбольные ворота





В Центральном районе Волгограда 8-летнему школьнику на голову упали футбольные ворота. Как сообщает V102.RU, ребенок получил травмы во время прогулки на продленке. С места происшествия ребенка доставили в больницу №7.

Инцидент произошел накануне днем на спортивной площадке школы №84 по улице Коммунистической, 60.

– На школьной спортивной площадке на учащегося второго класса на прогулке упали футбольные ворота. Вероятно, что ребята резвились и зацепили сооружение. В больницу ребенка забирали с подозрением на сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, - рассказали информагентству в экстренных службах.

В комитете здравоохранения, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, сообщили, что мальчик помещен под наблюдением специалистов в больницу №21.

– Пациент проходит лечение в больнице №21. Состояние стабильное, – прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что сегодня, 24 октября, футбольные ворота на школьной спортплощадке находятся на прежнем месте.