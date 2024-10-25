Уголовное дело после инцидента в школе Волгограда поручил возбудить Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета поручил возбудить в Волгограде уголовное дело по факту падения футбольных ворот на голову ученика школы №84 в Волгограде. Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о происшествии, в результате которого мальчик получил травму голову.

– В средствах массовой информации и социальных медиа сообщалось, что в Волгограде на 8-летнего мальчика на спортивной площадке образовательного учреждения упали футбольные ворота. С подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму ребенок госпитализирован. По данному факту следственными органами СУ СК России по Волгоградской области проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность, – сообщили 25 октября в Информационном центре СК России.

Сообщается, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Волгоградской области Буравцову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Напомним, что школьник, по данным облздрава, проходит лечение в больнице №21.

Мальчик получил травму во время прогулки с группой продленного дня.