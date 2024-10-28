Происшествия

Под Волгоградом Kia Rio сбила насмерть 63-летнюю женщину

Происшествия 28.10.2024 10:09
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28.10.2024 10:09


ДТП со смертельным исходом случилось накануне, 27 октября, в Среднеахтубинском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в поселке Кировец Среднеахтубинского района. 
- 46-летний водитель Kia Rio напротив дома №1 по ул. Новосельская совершил наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, - пояснили в главке. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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