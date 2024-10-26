Волгоградец присвоил себе кусок муниципальной земли

В качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора было учтено состояние здоровья волгоградца. Он приговорен к наказанию в виде 1 года лишения свободы с заменой на 1 год принудительных работ с взысканием 10% заработка в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Кроме того, по иску прокуратуры земельный участок возвращен в собственность муниципалитета.
Расследования 26.10.2024 08:41
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26.10.2024 08:41
В качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора было учтено состояние здоровья волгоградца. Он приговорен к наказанию в виде 1 года лишения свободы с заменой на 1 год принудительных работ с взысканием 10% заработка в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Кроме того, по иску прокуратуры земельный участок возвращен в собственность муниципалитета.
В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о незаконном приобретении права собственности на земельный участок. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, перед Центральным судом предстал 60-летний мужчина, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере. В августе 2023 года он подделал документы и на этом основании оформил в собственность земельный участок на ул. Семеизской.Однако фактически данный земельный участок являлся собственностью муниципалитета и никому не предоставлялся. В результате был причинен ущерб на сумму порядка 800 тыс. рублей. Вину в содеянном мужчина полностью признал.
В качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора было учтено состояние здоровья волгоградца. Он приговорен к наказанию в виде 1 года лишения свободы с заменой на 1 год принудительных работ с взысканием 10% заработка в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Кроме того, по иску прокуратуры земельный участок возвращен в собственность муниципалитета.
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