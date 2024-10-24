«Требуем не записывать нас в покойники»: в Волгограде призрачная УК оставила аварийные дома без отопления

Жители пяти домов Четвертого участка в Краснооктябрьском районе Волгограда перед приближающейся зимой остались без отопления. Как рассказали V102.RU волгоградцы, проживающие в доме №14, еще в конце прошлого отопительного сезона у них в очередной раз рванули трубы. До сей поры управляющая компания «Русский дом» так и не приступила к ремонту общедомового имущества.





– Последний раз мы их видели в январе 2024 года, когда у нас разморозились трубы на чердаке, а по стенам полился кипяток, – рассказывает жительница дома Любовь Яковлевна Борисевич. – Тогда во многих домах произошли аварии и управляющую компанию, видимо, силком заставили хоть что-то сделать.





После очередного порыва, который повторился через пару месяцев, в управляющей компании клятвенно обещали поменять трубы. Начался отопительный сезон, но никто из «Русского дома» здесь так и не появился.

Жители дома №15, поняв, что УК их бросила и они без тепла замерзнут, не выдержали и сами наняли рабочих, которые поменяли им трубы.

– А что делать, пришлось сброситься всем, вышло более 18 тысяч рублей, – рассказывают волгоградцы. – Но у нас хоть много людей живет в доме. А вот в четырнадцатом всего четыре человека. Это по сколько им надо заплатить, чтобы трубу провести от одного конца чердака в другой? А там все пенсионеры, им негде деньги взять.





Люди, проживающие в аварийных домах Четвертого участка, уже давно все делают за свой счет. В доме №12 недавно пропал свет. Жильцы сидели три дня без электричества, звонили во все аварийные службы, в управляющую компанию, но в итоге им пришлось за 10 тысяч нанимать электрика. А в доме №10 с 2016 года нет газа. Семьи, проживающие здесь, уже восемь лет готовят на электрической плитке. Газ отключили, когда поехавшая стена навалилась на трубу с голубым топливом. Ремонтировать ее никто не стал, людей просто оставили без газа и все.









При этом люди боятся, что отремонтированные трубы могут разобрать воры, которые то и дело шастают по аварийным двухэтажкам. Такое происходило здесь уже не раз. На жалобы жильцов им предлагают охранять трубы на чердаках самостоятельно.









Сейчас в поселке отсутствует отопление в пяти домах – у жильцов нет денег, чтобы отремонтировать трубы за свой счет. В управляющей компании «Русский дом», куда сегодня жильцы вместе с корреспондентом V102.RU пытались дозвониться, уже не берут трубки.





По словам волгоградцев, у «Русского дома» в Волгограде нет даже своего офиса. Некоторое время назад жители пытались отыскать коммунальщиков по указанному официальному адресу, но оказалось, что УК там никогда не было.

– У них офис в Москве, здесь они раньше нанимали рабочих, а, когда мы стали требовать отремонтировать трубы в этом году, заявили, что слесарей у них нет. Как наши дома отдали компании, у которой нет слесарей? Мы эти вопросы задавали в администрации Краснооктябрьского района, но там руками разводят. Кстати, из районной администрации к нам обещали приехать сегодня, но обманули – видите, никого нет, – продолжают волгоградцы.









При этом жители домов, которые за свой счет ремонтируют электрику и трубы, по-прежнему исправно платят за содержание и обслуживание жилья «Русскому дому» немалые суммы. А теперь с октября будут платить по нормативу и за отопление, которого нет, и вряд ли будет. За трехкомнатную квартиру в среднем за октябрь выйдет больше десяти тысяч рублей. Это за жизнь в домах, где в любой момент может обвалиться потолок, как это произошло, например, на днях в доме №12, вспыхнуть проводка, как это было в доме №14, или хлынуть кипяток из порванных труб, как это происходит периодически во всех аварийных двухэтажках.

Сейчас, пока на улице еще относительно тепло, люди спасаются без отопления обогревателями, так как газ боятся включать, чтобы не взлететь на воздух. При этом понимают, что перегруз линии может привести к пожару.





Что будет с домами и проживающими здесь семьями, когда придут морозы, можно только представить.

– Мы в полном отчаянии, у нас нет денег, чтобы переехать отсюда. Почему нас не переселяют? Обещали то в одном году, то в другом. Последний срок нам указывали в конце 2024 года. А теперь сказали, что надо ждать до 2030 года. Как прожить в домах без отопления? Почему все делают вид, что нас уже нет? Нам даже кредиты не дают, говорят, это несуществующий адрес! Но мы есть, мы еще живые, и мы требуем, чтобы нас раньше времени не записывали в покойники! – негодуют волгоградцы.





Между тем, чиновники могут предложить горожанам лишь один вариант – маневренный фонд.

– Это такие же общаги-развалюхи, только там будет по 6 квадратов на человека. И зачем нам менять шило на мыло? Уедем туда – и там точно про нас все забудут, – констатируют волгоградцы.





Сегодня на территории Четвертого участка остался десяток домов, где проживают люди в ожидании расселения из аварийного жилья. Заброшенные двухэтажки никто не сносит, они периодически горят, а рядом с ними в геометрической прогрессии растут горы мусора, который свозят сюда серые перевозчики.





Между тем, напомним, около двух лет назад городские власти заявили о разработке проекта комплексного развития территории поселка Четвертый участок. Чиновники обещали найти инвестора, расселить жителей аварийных домов, а на этой территории построить многоэтажки с парковками, три детских сада и другие объекты. Однако, видимо, проект забуксовал и про оставшихся здесь людей все, похоже, забыли.





Обитатели брошенного поселка предполагают, что их дома неслучайно отдали УК, которая обрекла их дома на вымерзание.

– Еще зимой от этой УК мы слышали угрозы, что они сделают все, чтобы мы отсюда убрались. Просто чиновники хотят, чтобы мы добровольно бросили свои дома и тогда нас не надо расселять. Вот поэтому нас и решили взять измором. Это спланированная акция по уничтожению наших семей и, если это уже считается нормальным, то мы будем просить помощи в других структурах, – заявили горожане, которые уже готовят обращение в прокуратуру и к главе СК РФ Александру Бастрыкину.









Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU