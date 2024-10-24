Происшествия

Врачей центров Сеченова и Бурденко привлекли к лечению пострадавшей при наезде BMW волгоградки

Происшествия 24.10.2024 15:46
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24.10.2024 15:46


Волгоградские специалисты больницы №25 провели консилиум с участием представителей четырех федеральных медицинских центров – им. Бурденко, Пирогова, Сеченова, а также центра медицины катастроф, на котором выработали тактику лечения 40-летней жительницы Волгограда, которую 22 октября переехал водитель BMW в Дзержинском районе. Как сообщил журналистам заместитель главного врача 25-й больницы Игорь Брамник, консилиум состоялся по распоряжению министра Михаила Мурашко. 

Молодая женщина была доставлена в крайне тяжелом состоянии. В этот же день была проведена операция. Жизнь пациентке удалось спасти, но по-прежнему она находится в очень тяжелом состоянии. Вечером 23 октября состоялся консилиум, были получены рекомендации, были сделаны добавления к терапии, которые соблюдены. Сегодня состоялся консилиум с участием главных внештатных специалистов Волгоградской области, сотрудников Волгоградского государственного медицинского университета, заведующих отделениями и руководителей больницы №25. Сделаны необходимые дополнения. В настоящее время пациентка в реанимационном отделении, ее состояние нестабильное, – сообщил Игорь Брамник. 



Пока делать какие-либо прогнозы нельзя. мы интенсивно лечим и советуемся со специалистами федеральных центров, – заключил замглавврача больницы №25 Волгограда.  

По факту наезд на женщину, напомним, главным управлением МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью, сопряженном с оставлением места ДТП. 

Видео: облздрав 

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