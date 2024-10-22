Следком поставил точку в уголовном деле владельца клуба «Воинград-2»





В Волгограде следственный отдел СУ СК России по Ворошиловскому району Волгограда завершил расследование уголовного дела в отношении владельца пейнтбольного клуба «Воинград-2». Коммерсант, ИП Костенко Е.С., обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник.

Напомним, ранее в информагентство обратилась мама мальчика, получившего тяжелую травму позвоночника в результате падения с тарзанки. Многодетная волгоградка, Жумаганым Раушанова, сразу заявила, что намерена добиваться уголовного наказания для владельца небезопасных аттракционов.

– По данным следствия, на арендованном лесном участке обвиняемый организовал парк, где на коммерческой основе предоставлял услуги по проведению различных спортивных игр. Кроме того, предприниматель собственноручно установил там аттракцион «Тарзанка», который работал с грубым нарушением требований безопасности: не был оборудован трапом, ограждениями опасных зон, а также противоскользящим покрытием, отсутствовали эксплуатационные документы, – сообщила Наталия Рудник сегодня СМИ. – 28 мая 2023 года при спуске на указанном аттракционе 8-летний мальчик упал на грунт с песком, получив компрессионный перелом восьми позвонков грудного отдела. В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где проходил длительный курс лечения и реабилитации.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что представители пейнтбольного клуба ставили под сомнение тот факт, что ребенок получил компрессионный перелом позвоночника, находясь на их территории. В частности, в клубе кивали на то, что в указанный день мама пострадавшего ребенка не проводила никаких оплат в клубе.