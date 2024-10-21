Борьба с коррупцией

В Волгограде инженер «Россети ЮГ» попался на взятках

Борьба с коррупцией 21.10.2024 16:10
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21.10.2024 16:10


Следователи Городищенского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении ведущего инженера производственного отделения ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», попавшегося на систематическом взяточничестве, передает V102.RU со ссылкой на официального представителя СУ СК России по региону Наталию Рудник.

Установлено, что с августа 2021 года и на протяжении почти двух лет обвиняемый регулярно получал деньги от коммерсантов и местного жителя за предупреждение о предстоящих проверках измерительных систем учета электроэнергии, а также за занижение показателей коммунальной услуги. 

За все время специалист обогатился на сумму около 200 тысяч рублей. 

– В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину в содеянном мужчина полностью признал, – рассказала Наталия Рудник.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия и бездействие.  

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