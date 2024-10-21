В Волгоградской области молодой маме не удалось разбогатеть на маткапитале





В Волгоградской области 24-летняя местная жительница обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат материнского капитала. Сегодня, 21 октября, прокуратура Фроловского района направила уголовное дело в суд - волгоградке грозит до 6 лет лишения свободы.

Установлено, что обвиняемая с целью наживы приобрела за 40 тысяч рублей участок в Икрянинском районе Астраханской области якобы для строительства жилого дома. Впоследствии для этой цели девушка в Астрахани взяла кредит на 524 тысячи рублей в одном из кредитно-потребительских кооперативов, которые были возмещены при помощи средств материнского капитала. Однако полученные деньги она не стала вкладывать в дом, а растратила по своему усмотрению.

Свою вину женщина признала полностью. В рамках уголовного дела в интересах государства также предъявлен иск о взыскании с нее ущерба.