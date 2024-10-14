Расследования

Двоих цыган, напавших на полицию в Иловле, заключили в СИЗО

Расследования 14.10.2024 15:40
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14.10.2024 15:40


Иловлинский районный суд Волгоградской области постановил заключить под стражу двоих местных жителей, которые подозреваются в нападении на полицейского. Об этом V102.RU сообщили сегодня, 14 октября, в объединенной пресс-службе судов региона.

- Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 10 декабря 2024 года. Постановления суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в апелляционном порядке, - рассказали информагентству.

По версии следствия, 10 октября инспекторы ДПС, патрулировавшие улицы в районном поселке Иловля, остановили автомобиль, которым управлял мужчина с явными признаками опьянения. Водитель и двое его родственников, которые вышли из дома, во время составления административного материала начали вести себя агрессивно, поскольку были не согласны с законными действиями сотрудников полиции. В ходе конфликта, спровоцированного фигурантами, сотрудник полиции получил телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. Под стражу заключены пока только двое фигурантов.

Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился поставить на контроль в центральном аппарате расследование уголовного дела о применении силы к полицейским.

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