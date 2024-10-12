Бастрыкин проконтролирует расследование бесчинств цыган в Иловле





Бесчинства цыган в Иловле Волгоградской области вновь вышли на федеральный уровень. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился поставить на контроль в центральном аппарате расследование уголовного дела о применении силы к полицейским.

- 10 октября сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов он, а также его знакомые, которые прибыли на место остановки, развязали конфликт и применили в отношении полицейских насилие, - рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

Отметим, в ближайшее время региональные следователи должны будут доложить Александру Бастрыкину о первых результатах расследования резонансного уголовного дела.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области