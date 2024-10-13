Парад мускулистых женщин и мужчин прошел в Волжском

В Волжском накануне, 12 октября, прошел чемпионат Волгоградской области по бодибилдингу. Как рассказали V102.RU в администрации города, в ДК «Октябрь» собрались более 50 спортсменов со всей области, продемонстрировавшие прекрасную физическую форму, точеный пресс и рельефные мышцы.
Турнир прошел в нескольких номинациях. На подиум вышли не только мужчины и женщины, но и дети в показательных выступлениях. Судьи оценивали участников по различным категориям, включая композицию тела и физическую форму. Атлеты появлялись на сцене под звуки музыки и демонстрировали зрителям полноценный номер, где всё имело значение — от правильно подобранного трека до выгодного ракурса демонстрации мышц.
Особенно зрелищным было выступление девушек. Сначала они вышли в вечерних нарядах, а потом, скинув платья, показали свои безупречные формы.
Множество зрителей поддерживали участников, создавая атмосферу настоящего праздника бодибилдинга. Победители получили медали и призы.
Фото Волжское отделение «ЕР» vk.com