Спорт

Парад мускулистых женщин и мужчин прошел в Волжском

Спорт 13.10.2024 09:40
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13.10.2024 09:40


В Волжском накануне, 12 октября,  прошел чемпионат Волгоградской области по бодибилдингу. Как рассказали V102.RU в администрации города, в ДК «Октябрь» собрались более 50 спортсменов со всей области, продемонстрировавшие  прекрасную физическую форму, точеный пресс и рельефные мышцы.

Турнир прошел в нескольких номинациях. На подиум вышли не только мужчины и женщины, но и дети в показательных выступлениях. Судьи оценивали участников по различным категориям, включая композицию тела и физическую форму. Атлеты появлялись  на сцене под звуки музыки и демонстрировали зрителям полноценный номер, где всё имело  значение — от правильно подобранного трека до выгодного ракурса демонстрации мышц.

Особенно зрелищным было выступление девушек. Сначала они вышли в вечерних нарядах, а потом, скинув платья, показали свои безупречные формы.
Множество зрителей поддерживали участников, создавая атмосферу настоящего праздника бодибилдинга. Победители получили медали и призы.

Фото Волжское отделение «ЕР» vk.com

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