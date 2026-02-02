Водитель легковушки разбился на обледенелой трассе под Волгоградом

Смертельная авария произошла в Камышинском районе Волгоградской области на трассе Р-228, движение по которой в выходные ограничивали из-за тумана и гололеда.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне на 495 км федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». В результате столкновения КАМАЗа и «Лады Калины» с полуприцепом погиб водитель легковушки.

Полиция опубликовала фото аварии. Судя по всему, столкновение было лобовым. От удара водитель «Лады Калины» скончался на месте ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!