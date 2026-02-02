



Волгоградский композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова поздравила жителей региона с годовщиной Победы в Сталинградской битве. Свое поздравление волгоградка выложила в своем Telegram-канале.

- 2 февраля 1943 года, блестящей Победой Красной Армии завершилась крупнейшее сражение в мировой истории - Сталинградская битва. Сталинград стал величайшим в истории примером воинской стойкости и мужества, равного которому человечество ещё не знало, - отметила композитор.

Напомним, в Волгоградской области имени Александры Пахмутовой учреждены региональная премия, стипендия и музыкальный конкурс. В скором времени в честь Пахмутовой будет назван создаваемый культурно-образовательный центр. Кроме того, в городе открыт сквер, установлена скульптура «Девочка с аккордеоном» и музыкальный арт-объект с песнями Александры Николаевны. Имя композитора присвоено новой школе №7 в Дзержинском районе Волгограда.

В декабре 2024 года Владимир Путин вручил Александре Николаевне медаль Героя труда.

