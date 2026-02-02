УФСБ рассекретило архивы о подвигах НКВД в Сталинграде





Волгоградское управление ФСБ России рассекретило письма начальника Сталинградского управления НКВД Лаврентию Берии, которые относятся к периоду Сталинградской битвы. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ.

– К памятной дате архивным отделом Управления ФСБ России по Волгоградской области рассекречены уникальные документальные материалы о деятельности бойцов 10 дивизии внутренних войск НКВД: письмо начальника Сталинградского УНКВД Воронина А.И. на имя Берии Л.П. от 13.10.1942 – ходатайство к награждению 10 дивизии внутренних войск НКВД орденом Красного Знамени и преобразовании дивизии в Гвардейскую; служебная записка командира 10 дивизии внутренних войск НКВД Сараева А.А. на имя Берии Л.П. о результатах выполненных боевых задач, поставленных перед чекистами, количественных показателях уничтоженной техники и вражеских солдат и о готовности к выполнению новых боевых задач в рамках Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны, – сообщили в УФСБ.





(в полном формате см. фото документов ниже)

Сегодня же, 2 февраля, по случаю 83-летия разгрома фашистов в Сталинградской битве и 84-летия создания 10-й дивизии внутренних войск НКВД руководители УФСБ России по Волгоградской области и ПУ ФСБ России, ГУ МВД и МЧС России возложили цветы к стеле на площади Чекистов.





Ранее, напомним, ИА «Высота 102» рассказывало о рассекреченных УФСБ документах периода Сталинградской битвы. Опубликованные летом 2025 года данные представляют собой доклады УНКВД СССР по Сталинградской области в июле-августе 1942 года, которые направлялись в НКВД СССР непосредственно на имя Лаврентия Берии. В сообщениях, в частности, говорилось о количествах бомбардировок, разрушениях и жертвах среди мирного населения.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области