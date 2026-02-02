Волгоградские энергетики вернули свет половине жителей, пострадавших от непогоды

В Волгоградской области энергетики восстановили электроснабжение 50% потребителей, обесточенных в результате непогоды. Как уточнили в компании «Россети Юг», работы по устранению последствий разбушевавшейся стихии продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за сильных гололедных образований на проводах ЛЭП нарушения электроснабжения произошли в населенных пунктах Дубовского, Котовского, Камышинского, Старополтавского и Палласовского районов.

По прогнозу синоптиков, со 2 по 7 февраля в Волгоградской области также ожидаются сложные погодные условия в виде аномальных морозов, гололеда, снегопада и ветра порывами до 20 м/с.





