В Волгограде губернатор региона Андрей Бочаров совместно с руководителями силовых структур возложил цветы у Вечного огня, могилы Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова, могилы Неизвестного Солдата и Малой братской могилы на Мамаевом кургане. Памятные мероприятия прошли 2 февраля – по случаю 83-летия победы советских солдат в Сталинградской битве.





У подножия главной высоты России губернатор возложил цветы к стелам городов-героев и тумбам с названиями населённых пунктов Волгоградской области, удостоенных звания «Рубеж Сталинградской доблести».





В памятных мероприятиях на Мамаевом кургане также приняли участие ветераны, представители надзорных ведомств, общественных и религиозных организаций.









Утром 2 февраля, напомним, Андрей Бочаров и руководители силовых ведомств региона возложили цветы к Вечному огню на Аллее героев.

Состоялось торжественное мероприятие и на площади Чекистов – в возложении к стеле приняли участие глава УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин, начальник волгоградского ГУ МВД России Дмитрий Свинов и руководитель регионального ГУ МЧС России Иван Павленко.

Фото: администрация Волгоградской области