В Волгограде экс-инженер «Концессий» осуждён за гибель людей на КНС





2 февраля в Волгограде Красноармейский районный суд поставил точку в деле о гибели шести человек в результате аварии на КНС-4. Бывший главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрий Лебедев приговорён к принудительным работам.

- На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Дмитрию Лебедеву назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организации и контроля в области охраны труда, работ, связанных с повышенной опасностью в местах вредных и опасных производственных факторов, сроком на 2 года 6 месяцев, - подчеркнули в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, ранее главному инженеру следственными органами было выдвинуто обвинение в нарушении требований охраны труда, а также правил безопасности при ведении работ, повлекшие смерть по неосторожности более двух лиц. Прокуратура просила суд назначить Дмитрию Лебедеву наказание в виде лишения свободы на 8,5 годам с отбываем в колонии-поселении.

Фото: ИА «Высота 102»