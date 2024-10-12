Спорт

«Ротор» примет «СКА-Хабаровск» в Волгограде 13 октября

Спорт 12.10.2024 19:49
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12.10.2024 19:49


Волгоградский «Ротор» завтра, 13 октября, на домашней арене примет «СКА-Хабаровск» в 14-ом туре Первой лиги. Начало матча в 17-00 ч., сообщает V102.RU.
 
Команда Дениса Бояринцева подходит к очередному поединку, находясь в верхней части турнирной таблицы. Сине-голубые в прошлом туре 7 октября на выезде одержали викторию со счетом 1:0 над своим прямым конкурентом — саратовским «Соколом». Победный гол в первом тайме со штрафного забил Михаил Мальцев. После выигрыша в 13-м туре «Ротор» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место, опережая московскую «Родину» по дополнительным показателям. При этом столичный коллектив сегодня, 12 октября, в 20-00 ч. примет на своем поле «Енисей», который, к слову, является одним из преследователей волгоградского клуба. На счету красноярской команды на данный момент 16 баллов в активе.
 
Сине-голубые продолжают радовать болельщиков надежной обороной. Матч в Саратове для подшефных Бояринцева стал седьмым поединком, в котором «Ротору» удалось не пропустить. А в общей сложности соперники лишь восемь раз поразили ворота волгоградцев в Первой лиге. Ключевыми футболистами в линии защиты стали опытные Алексей Шумских, Заурбек Плиев и Андрей Семёнов, а на позиции голкипера со старта сезона проявляет себя Никита Чагров, находящийся в хорошей форме. Кроме того, нельзя не вспомнить о белорусском левом защитнике Дмитрии Прищепе, весьма уверенно начавшем нынешний сезон, но в данный момент он продолжает восстановление от полученной травмы.
 
«СКА-Хабаровск» по ходу чемпионата сменил главного тренера. Вместо Дмитрия Воецкого на должность наставника заступил Алексей Поддубский. Под его руководством дальневосточники провели семь туров, в которых трижды выиграли, столько же раз сыграли вничью и всего лишь однажды уступили. В 13-м туре хабаровчане выдали результативный матч с «Уфой» на выезде — соперники поделили очки, порадовав болельщиков большим количеством голов — 3:3. На данный момент красно-синие располагаются на 11-ом месте с 16-ю заработанными баллами.
 
В составе армейцев есть футболисты, которые хорошо знакомы волгоградским поклонникам. Рамазан Гаджимурадов еще в прошлом сезоне являлся игроком «Ротора», за который он провел суммарно 34 поединка, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Рамазан внес большой вклад в выход команды в Первую лигу и оставил  хорошую память о себе у фанатов сине-голубых. Однако в летнее межсезонье Гаджимурадов на правах свободного агента перебрался в «СКА-Хабаровск». Кроме того, Юрий Бавин, защищающий цвета дальневосточников, в сезоне 21-22 выступал за волгоградцев и провел за «Ротор» три встречи в Первой лиге, после чего получил серьезную травму и больше за команду не играл.
 
Отметим, что перед началом завтрашнего матча на территории «Волгоград Арены» состоится автограф-сессия с участием футболистов «Ротора» — Вадима Аверкиева и Дмитрия Прищепы.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)


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