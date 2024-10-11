Спорт

Волгоградский боксер Каримов завоевал бронзу чемпионата РФ

Спорт 11.10.2024 08:37
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11.10.2024 08:37


Волгоградский спортсмен Орхан Каримов накануне, 10 октября, стал бронзовым призером чемпионата России по боксу в Иркутске, сообщает V102.RU.
 
В чемпионате страны за награды сразились в общей сложности почти 350 участников из 65 регионов России. 20-летний Каримов в весовой категории до 67 кг одержал три победы на соревнованиях. В первый день турнира Каримов уверенно разобрался с Никитой Головкиным, одолев соперника из Рязанской области со счетом 5:0. Далее Орхану предстояло выступить в 1/8 финала, где его оппонентом стал Максим Новицкий из Кемеровской области. На этот раз успех волгоградскому боксеру дался сложнее. Решением судей Каримов выиграл с минимальным преимуществом — 3:2. 
 
В четвертьфинале Орхану противостоял представитель Санкт-Петербурга Шамиль Исмаилов. Очередная заслуженная победа по итогам захватывающего боя на иркутской арене досталась Каримову. А вот в полуфинале путь к чемпионскому титулу волгоградцу перегородил триумфатор национального молодежного первенства 2024 года Егор Козорезов. Спортсмен из Приморского края одержал трудовую викторию и вышел в финал турнира.
 
Орхан Каримов, являющийся воспитанником тренеров Сергея Багдасаряна и Сергея Соловьёва, завоевал бронзовую награду по итогам турнира, несмотря на единственное поражение по ходу соревнований. Отметим, что последний раз  призером чемпионата страны по боксу из волгоградского региона становился Максим Бабанин в 2020 году. 
 
Фото: Федерация бокса России vk.com

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