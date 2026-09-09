Вражеские беспилотники облетели стороной Волгоградскую область





Минувшей ночью на территории Волгоградской области объявлялась беспилотная опасность. Тревога сохранялась с 00:14 до 06:27.



Согласно акутальной сводке Минобороны, с 20:00 8 сентября до 8:00 9 сентября в Волгоградскую область беспилотники ВСУ облетели стороной. Однако общее число сбитых дронов в регионах РФ составило 596 единиц. Дежурные силы ПВО уничтожили БПЛА над акваторией Черного моря, в Краснодарском крае, Республике Крым, а также в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областях.