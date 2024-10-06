Спорт

Уроженец Казахстана усилил терпящий неудачи «Каустик»

Спорт 06.10.2024 13:45
0
06.10.2024 13:45


Никита Филёв пополнил состав волгоградского «Каустика». 24-летний гандболист, выступающий на позиции левого полусреднего, подписал контракт с клубом до 31 мая 2027 года, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Каустика».
 
Спортсмен является уроженцем Казахстана, где начал заниматься гандболом в 7 лет под руководством своего отца и тренера Игоря Филёва. В подростковом возрасте Никита переехал в Россию. Ранее в своей карьере новобранец «химиков» играл за молодежный состав астраханского «Динамо» и ГК «Воронеж», в котором с сезона 21-22 успел стать бронзовым и серебряным призером, а также чемпионом Высшей лиги. Кроме того, новичок волгоградцев имеет звание мастера спорта Казахстана.
 
Напомним, «Каустик» крайне неудачно начал нынешний сезон в Суперлиге. В шести турах команда Дмитрия Бочарникова проиграла шесть раз и расположилась на последнем месте в турнирной таблице без заработанных баллов. Поэтому клуб нуждался в усилении для исправления результатов в чемпионате. В следующем матче «Каустик» дома примет «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области 9 октября. Начало встречи в 18-30 ч.
 
Фото: Гандбольный клуб «Воронеж» vk.com (архив)
 
 
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
05.10.2024 21:08
Спорт 05.10.2024 21:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2024 20:36
Спорт 04.10.2024 20:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2024 21:01
Спорт 03.10.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2024 15:02
Спорт 03.10.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.10.2024 21:36
Спорт 02.10.2024 21:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.10.2024 19:25
Спорт 02.10.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.10.2024 21:24
Спорт 01.10.2024 21:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.10.2024 15:30
Спорт 01.10.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.09.2024 22:22
Спорт 30.09.2024 22:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.09.2024 09:19
Спорт 30.09.2024 09:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.09.2024 19:19
Спорт 29.09.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.09.2024 17:08
Спорт 29.09.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.09.2024 11:45
Спорт 29.09.2024 11:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.09.2024 21:06
Спорт 28.09.2024 21:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.09.2024 19:43
Спорт 28.09.2024 19:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:09
Семьям погибших участников СВО из Волгоградской области передали наградыСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде ликвидируют провал у завода «Волма»Смотреть фотографии
15:14
Строительство центра культуры в Михайловке приближается к «экватору»Смотреть фотографии
14:31
Температурные рекорды и засуха: Волгоградская область вошла в число рискованных для жизни регионовСмотреть фотографии
14:16
«Некоторые люди без нас уже не могут»: чем живёт старейший книжный магазин ВолгоградаСмотреть фотографии
13:45
Уроженец Казахстана усилил терпящий неудачи «Каустик»Смотреть фотографии
13:03
Под Волгоградом на берегу озера нашли тело сельхозрабочегоСмотреть фотографии
12:08
«Изменился получатель»: с волгоградцев требуют документы для пополнения транспортной картыСмотреть фотографии
11:35
Миролюб, Алифмо и Яхё родились в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:15
«Портал открылся?»: глубокий провал образовался на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:37
Ценный павильон на кладбище под Волгоградом возьмут под охрануСмотреть фотографии
09:39
Среди пострадавших 5 детей: озвучены подробности смертельного ДТП с маршруткой под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:33
Судью в Волгоградской области наказали после жалобы чиновникаСмотреть фотографии
08:03
Под Волгоградом задержали рыбаков с краснокнижным уловом на полмиллионаСмотреть фотографии
07:12
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения подростков на мужчину в ВолгоградеСмотреть фотографии
23:26
Один человек погиб и 11 пострадали в автокатастрофе с маршруткой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:35
В Волгограде автохам на «Ниве» вскарабкался по ступеням набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:08
Волгоградские ватерполисты потерпели первое поражение в сезоне от казанцевСмотреть фотографии
20:47
В Волгограде камера засняла момент жесткого ДТП на остановке «Медтехника»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:19
Волгоградцам рассказали, кому проиндексируют зарплату в 2025 годуСмотреть фотографии
20:01
«Во время занятий ты буквально оживаешь»: заслуженный учитель России из Волжского – о современных детях, амбициях и ЕГЭСмотреть фотографии
19:17
Другие приоритеты? В Волгограде чиновники четвертый год не видят аварийный тротуар у себя под носомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:18
В Волгограде в ЦКЗ наградили заслуженных педагогов регионаСмотреть фотографии
18:08
Мэрия махнула рукой на безопасность двух десятков мостов: суд вынес решениеСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде спасли из заточения и на руках вынесли к врачам 93-летнего дедушкуСмотреть фотографии
17:12
В Михайловке потушили крупный ландшафтный пожар у торгового центраСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Депутат ГД Аксаков посоветовал хранить деньги на рублевых вкладахСмотреть фотографии
16:00
Волгоградские и Донецкие курсанты МВД приняли присягу на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
15:36
Сосуд Гигеи вернули на фасад больницы Фишера в ВолжскомСмотреть фотографии
15:10
Андрей Бочаров провел оперативное совещание и поздравил волгоградских учителейСмотреть фотографии
 