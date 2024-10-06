Уроженец Казахстана усилил терпящий неудачи «Каустик»





Никита Филёв пополнил состав волгоградского «Каустика». 24-летний гандболист, выступающий на позиции левого полусреднего, подписал контракт с клубом до 31 мая 2027 года, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Каустика».Спортсмен является уроженцем Казахстана, где начал заниматься гандболом в 7 лет под руководством своего отца и тренера Игоря Филёва. В подростковом возрасте Никита переехал в Россию. Ранее в своей карьере новобранец «химиков» играл за молодежный состав астраханского «Динамо» и ГК «Воронеж», в котором с сезона 21-22 успел стать бронзовым и серебряным призером, а также чемпионом Высшей лиги. Кроме того, новичок волгоградцев имеет звание мастера спорта Казахстана.Напомним, «Каустик» крайне неудачно начал нынешний сезон в Суперлиге. В шести турах команда Дмитрия Бочарникова проиграла шесть раз и расположилась на последнем месте в турнирной таблице без заработанных баллов. Поэтому клуб нуждался в усилении для исправления результатов в чемпионате. В следующем матче «Каустик» дома примет «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области 9 октября. Начало встречи в 18-30 ч.