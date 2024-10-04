В Волгограде врачи перинатального центра выходили 750-граммового малыша

В Волгоградском перинатальном центре выходили ещё одного малыша, родившегося раньше срока. Как сообщает ИА «Высота 102», ребёнок появился на свет на 27-й неделе и весил всего 750 грамм.

- Ребёнок родился сильно недоношенным. В течение первого месяца своей жизни он провёл в отделении реанимации и интенсивной терапии Перинатального центра №2. Благодаря усилиям докторов и матери, которая каждый день навещала Диму, общалась с ним и кормила его грудным молоком, мальчик начал быстро набирать вес и учиться самостоятельно дышать, — рассказали журналистам в пресс-службе комитета здравоохранения региона.

Отметим, когда малыш набрал 1200 грамм, его вместе с мамой перевели в общую палату. Вскоре ребёнок добрал до 2200 граммов и был выписан домой.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области