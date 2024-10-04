Политика

Второго сенатора от Волгоградской области назначил Андрей Бочаров

Политика 04.10.2024 16:18
0
04.10.2024 16:18


Представлять Волгоградскую область в Совете Федерации ФС РФ в компании с Сергеем Горняковым будет Николай Семисотов. Соответствующее постановление сегодня, 4 октября, подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Отметим, что документ о назначении Семисотова на должность сенатора РФ стал вторым, подписанным Андреем Бочаровым после официального вступления в должность. Ранее ИА «Высота 102» освещало церемонию инаугурации главы региона. 

Постановлением губернатора Андрея Бочарова Николай Семисотов наделен полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от администрации Волгоградской области на следующий пятилетний период. Документ направлен в СФ ФС РФ, – сообщили в пресс-службе обладмина 4 октября.  

Первым документом, подписанным губернатором сегодня, стало постановление о его вступлении в должность. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
04.10.2024 17:30
Политика 04.10.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Политика
04.10.2024 16:06
Политика 04.10.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Политика
04.10.2024 12:21
Политика 04.10.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Политика
02.10.2024 10:25
Политика 02.10.2024 10:25
Комментарии

0
Далее
Политика
02.10.2024 09:57
Политика 02.10.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Политика
01.10.2024 13:37
Политика 01.10.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Политика
01.10.2024 13:06
Политика 01.10.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Политика
01.10.2024 12:19
Политика 01.10.2024 12:19
Комментарии

0
Далее
Политика
27.09.2024 15:08
Политика 27.09.2024 15:08
Комментарии

0
Далее
Политика
20.09.2024 12:45
Политика 20.09.2024 12:45
Комментарии

0
Далее
Политика
20.09.2024 12:43
Политика 20.09.2024 12:43
Комментарии

0
Далее
Политика
19.09.2024 16:47
Политика 19.09.2024 16:47
Комментарии

0
Далее
Политика
18.09.2024 18:55
Политика 18.09.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Политика
13.09.2024 22:01
Политика 13.09.2024 22:01
Комментарии

0
Далее
Политика
12.09.2024 09:18
Политика 12.09.2024 09:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:38
Путин наградил волгоградских учителей, чиновницу и спасателяСмотреть фотографии
17:30
Заместители губернатора Бочарова коллективно сложили полномочияСмотреть фотографии
17:22
Гибель сотен тысяч мальков на ерике в Волго-Ахтубинской пойме сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
В Волгоградской области обезопасили ЛЭП для перелетных птицСмотреть фотографии
16:55
А принимали-то как? Под Волгоградом подрядчик смастерил для школы полукрышуСмотреть фотографии
16:34
В Дубовке суд обязал администрацию отремонтировать городской водопроводСмотреть фотографии
16:18
Второго сенатора от Волгоградской области назначил Андрей БочаровСмотреть фотографии
16:06
Документ №1: Андрей Бочаров подписал первое постановление в старой новой должностиСмотреть фотографии
15:35
VK и Ростелеком повысили скорость загрузки видео для пользователейСмотреть фотографии
15:26
Волгоградка отсудила у банка 30 тысяч за назойливый спамСмотреть фотографии
14:47
В Волгоградской области завершается ремонт дороги, связывающей три райцентраСмотреть фотографии
14:17
Следователи на месте: в Волгограде теплоход врезался в буксир на ВолгеСмотреть фотографии
13:46
Очередной дрифтун на черном BMW оконфузился на пр. Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
Волгоградке переломал ноги упавший на складе 300-килограммовый поддонСмотреть фотографии
13:23
Полиция Волгограда задержала уличного грабителяСмотреть фотографии
13:07
О чем заявил волгоградцам Андрей Бочаров после инаугурации: тезисыСмотреть фотографии
12:35
Эстетично и практично: в центре Волгограда вывели из-под земли почти километр трубопроводаСмотреть фотографии
12:23
Уверенная в себе волгоградка попалась на нетрезвом вождении в День РоссииСмотреть фотографии
12:21
Герой России Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде прошла инаугурация Героя России Андрея БочароваСмотреть фотографии
11:38
Инаугурация Андрея Бочарова: смотрим, кто приехал разделить торжество моментаСмотреть фотографии
11:26
Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев: «Хотелось порадовать болельщиков на новой Динамо Арене»Смотреть фотографии
10:44
РПН предупредил волгоградцев о смертельном вирусе из АфрикиСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом вспылившая именинница зарезала ножом своего ухажёраСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде бизнесмен задолжал уволенным работникам более 300 тысячСмотреть фотографии
10:15
Онлайн-трансляцию инаугурации Андрея Бочарова можно увидеть в VKСмотреть фотографии
10:04
В храм Иоанна Воина доставили старинную икону Божией МатериСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом разыскивают водителя, сбившего на федеральной трассе пенсионеркуСмотреть фотографии
09:11
В Волжском 76-летний пенсионер на ул. Металлургов насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:50
В Волгоградской области 13-летняя школьница «обновила» приложение на 156 тысяч рублейСмотреть фотографии
 