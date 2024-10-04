Второго сенатора от Волгоградской области назначил Андрей Бочаров





Представлять Волгоградскую область в Совете Федерации ФС РФ в компании с Сергеем Горняковым будет Николай Семисотов. Соответствующее постановление сегодня, 4 октября, подписал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Отметим, что документ о назначении Семисотова на должность сенатора РФ стал вторым, подписанным Андреем Бочаровым после официального вступления в должность. Ранее ИА «Высота 102» освещало церемонию инаугурации главы региона.

– Постановлением губернатора Андрея Бочарова Николай Семисотов наделен полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от администрации Волгоградской области на следующий пятилетний период. Документ направлен в СФ ФС РФ, – сообщили в пресс-службе обладмина 4 октября.

Первым документом, подписанным губернатором сегодня, стало постановление о его вступлении в должность.