РФС отказал в выплате премиальных экс-футболистам «Ротора»

Фото «Ротора» vk.com (архив)
Спорт 02.10.2024 19:25
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02.10.2024 19:25
Фото «Ротора» vk.com (архив)
Палата РФС по разрешению споров отказала трем бывшим футболистам и экс-тренеру «Ротора» о взыскании задолженности по премиальным выплатам с волгоградского клуба. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РФС, с соответствующими заявлениями в палату обращались вице-капитан «Ротора» и защитник сине-голубых Сергей Зуйков, полузащитник Кирилл Родионов, нападающий Даниил Арсентьев, а также тренер Олег Сергеев.Сергей Зуйков и Даниил Арсентьев покинули «Ротор» после того, как клуб вышел в Первую лигу. Кирилл Родионов расторг контракт с сине-голубыми в середине прошлого сезона. Олег Сергеев в зимнее межсезонье вошел в штаб бывшего главного тренера «Ротора» Сергея Попкова. После увольнения Попкова стал исполняющим обязанности главного тренера. Из-за прихода Дениса Бояринцева на пост наставника команды Сергеев ушел из клуба.
Фото «Ротора» vk.com (архив)
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