Ватерполисты «Спартака» начали новый сезон с победы над сборной Беларуси





Ватерполисты волгоградского «Спартака» сегодня, 25 сентября, уверенной победой начали новый сезон чемпионата России 2024-2025 годов. В стартовой игре первого тура красно-белые обыграли соперников из национальной команды Республики Беларусь со счетом 23:11, сообщает V102.RU. Ватерполисты волгоградского «Спартака» сегодня, 25 сентября, уверенной победой начали новый сезон чемпионата России 2024-2025 годов. В стартовой игре первого тура красно-белые обыграли соперников из национальной команды Республики Беларусь со счетом 23:11, сообщает V102.RU.

Во второй четверти отрыв увеличился. Роман Усов был точен с пятиметрового, а затем реализовал численное преимущество Сергей Буланаев. В составе соперников сократил отставание Владислав Вареник. При этом до большого перерыва Михаил Рудай, Артём Жабкин и Дмитрий Савченко забросили очередные мячи своего коллектива. На перерыв «Спартак» ушел, безоговорочно лидируя — 11:2.

Третья восьмиминутка осталась за белорусскими спортсменами, которым удалось прибавить в реализации. Национальная команда братской страны выиграла данный отрезок со счетом 4:3. Но в заключительном периоде волгоградские исполнители снова продемонстрировали разницу в классе, девять раз поразив ворота. Гости ответили пятью попаданиями, однако все же в итоге «Спартак» одержал заслуженную и крупную победу со счетом 23:11.

Завтра, 26 сентября, красно-белые встретятся с подмосковным клубом «Штурм-2002». Начало поединка в 19-30 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Федерации водного поло РФ (архив)

Во второй четверти отрыв увеличился. Роман Усов был точен с пятиметрового, а затем реализовал численное преимущество Сергей Буланаев. В составе соперников сократил отставание Владислав Вареник. При этом до большого перерыва Михаил Рудай, Артём Жабкин и Дмитрий Савченко забросили очередные мячи своего коллектива. На перерыв «Спартак» ушел, безоговорочно лидируя — 11:2.Третья восьмиминутка осталась за белорусскими спортсменами, которым удалось прибавить в реализации. Национальная команда братской страны выиграла данный отрезок со счетом 4:3. Но в заключительном периоде волгоградские исполнители снова продемонстрировали разницу в классе, девять раз поразив ворота. Гости ответили пятью попаданиями, однако все же в итоге «Спартак» одержал заслуженную и крупную победу со счетом 23:11.Завтра, 26 сентября, красно-белые встретятся с подмосковным клубом «Штурм-2002». Начало поединка в 19-30 ч.

Отметим, что в прошлом сезоне спартаковцы сложили с себя звание сильнейшего клуба страны, завоеванное в 2023 году. Команда, ведомая заслуженным тренером России Владимиром Карабутовым, дошла до финала турнира, где по итогам двух матчей уступила титул принципиальным соперникам из казанского «КОС-Синтеза». А в Кубке страны волгоградский клуб завоевал бронзовые медали, также сложив полномочия действующего обладателя трофея.В нынешнем чемпионате России участники будут проводить по несколько матчей по ходу одного тура. На первом этапе соревнований в Рузе Московской области «Спартак» с 25 по 29 сентября, помимо соперников из Беларуси, встретится с оппонентами из клубов МКСШОР «Восток-2», «Балтика» (Санкт-Петербург), «Штурм-2002» (Московская область) и молодежной сборной Санкт-Петербурга.В сегодняшнем матче против белорусских ватерполистов волгоградцы достаточно быстро обеспечили себе комфортный задел. По итогам первого периода красно-белые отличились шесть раз. Счет открыл Тимур Шайхутдинов с пенальти, переиграв голкипера Павла Байдука. Вскоре подопечные Владимира Карабутова удвоили преимущество. Снова результативное действие оказалось на счету Шайхутдинова, который завершил контратаку. До перерыва в составе «Спартака» также поразили ворота Михаил Рудай, Владимир Нежинский и дважды Константин Шейкин. Белорусская команда ответила одним мячом в исполнении Фёдора Оверко в большинстве.