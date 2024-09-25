Ватерполисты «Спартака» начали новый сезон с победы над сборной Беларуси

В нынешнем чемпионате России участники будут проводить по несколько матчей по ходу одного тура. На первом этапе соревнований в Рузе Московской области «Спартак» с 25 по 29 сентября, помимо соперников из Беларуси, встретится с оппонентами из клубов МКСШОР «Восток-2», «Балтика» (Санкт-Петербург), «Штурм-2002» (Московская область) и молодежной сборной Санкт-Петербурга.
В сегодняшнем матче против белорусских ватерполистов волгоградцы достаточно быстро обеспечили себе комфортный задел. По итогам первого периода красно-белые отличились шесть раз. Счет открыл Тимур Шайхутдинов с пенальти, переиграв голкипера Павла Байдука. Вскоре подопечные Владимира Карабутова удвоили преимущество. Снова результативное действие оказалось на счету Шайхутдинова, который завершил контратаку. До перерыва в составе «Спартака» также поразили ворота Михаил Рудай, Владимир Нежинский и дважды Константин Шейкин. Белорусская команда ответила одним мячом в исполнении Фёдора Оверко в большинстве.
Третья восьмиминутка осталась за белорусскими спортсменами, которым удалось прибавить в реализации. Национальная команда братской страны выиграла данный отрезок со счетом 4:3. Но в заключительном периоде волгоградские исполнители снова продемонстрировали разницу в классе, девять раз поразив ворота. Гости ответили пятью попаданиями, однако все же в итоге «Спартак» одержал заслуженную и крупную победу со счетом 23:11.
Завтра, 26 сентября, красно-белые встретятся с подмосковным клубом «Штурм-2002». Начало поединка в 19-30 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Федерации водного поло РФ (архив)