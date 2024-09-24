Расследования

В Волгограде «морскую владычицу» осудят за продажу богатств Цимлянского водохранилища

Расследования 24.09.2024 09:10
0
24.09.2024 09:10

 

В Волгограде Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы,  которая, являясь директором рыбного производства, была уличена в коммерческом подкупе, в том числе по предварительному сговору. Как сообщает ИА «Высота 102», следователями установлено 45 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ. Сумма незаконного обогащения составила в итоге 4 млн рублей. 

По данным следствия, между комитетом сельского хозяйства Волгоградской области и обвиняемой как директором коммерческой организации заключен договор пользования рыболовными участками в акватории Цимлянского водохранилища, на основании которого организации предоставлено исключительное право на осуществление промышленного рыболовства, добычу водных биологических ресурсов, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

Далее, с целью получения материальной выгоды, фигурантка уголовного дела в сговоре со своей 36-летней подчиненной и управляющим рыбным цехом стали подыскивать рыбаков. Желающим ловить рыбу на водохранилище предлагали по-настоящему клевую рыбалку – за деньги люди получали от «морской владычицы» разрешения на вылов биологических ресурсов в неограниченном количестве. 



Напомним, что преступную деятельность ОПГ пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области в 2023 году. Тогда же сообщалось, что реализуя преступную схему сообщники фиктивно приняли на работу не менее 30 граждан. Каждый из них ежемесячно лично либо через владельца рыбного цеха платил директору мзду в размере 20 000 рублей. Примечательно, что рыбаки сдавали свой улов не в фирму, где они якобы работали, а в цех, принадлежащий ИП. Полученное незаконное вознаграждение сообщники делили между собой.

Как сообщает ИА «Высота 102», на скамье подсудимых предстоит предстать Татьяне Ивашкевич – директору ООО «Балабаны». Согласно опубликованной в открытом доступе информации, организация, несмотря на крупное уголовное дело, продолжает свою деятельность и сегодня. Бизнес был зарегистрирован в 2005 году и успешно развивается уже 19 лет. 

Отметим, что совладельцами ООО «Балабаны» являются одновременно десять предпринимателей, а также акционерное общество с московской пропиской. 

Фото, видео: оперативная съемка ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.09.2024 12:24
Расследования 24.09.2024 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2024 12:22
Расследования 24.09.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2024 17:24
Расследования 23.09.2024 17:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2024 17:04
Расследования 23.09.2024 17:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2024 13:00
Расследования 23.09.2024 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2024 12:53
Расследования 23.09.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2024 12:05
Расследования 23.09.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2024 14:31
Расследования 20.09.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2024 11:40
Расследования 20.09.2024 11:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2024 11:29
Расследования 20.09.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2024 10:34
Расследования 20.09.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2024 20:47
Расследования 19.09.2024 20:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2024 19:35
Расследования 19.09.2024 19:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2024 16:51
Расследования 19.09.2024 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2024 14:05
Расследования 19.09.2024 14:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:24
Во Фролово недотаксиста уличили в афере с соцконтрактомСмотреть фотографии
12:22
«Кидали на карман по 20 тысяч»: в браконьерстве на Цимлянском водохранилище оказались замешаны четыре десятка человекСмотреть фотографии
12:18
Жителя Елани осудили за ложный донос на честного инспектора ДПССмотреть фотографии
12:13
В Волгограде 20 авторов поборются за лучший эскиз памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
11:57
В центр Волгограда завезут трофейную боевую технику НАТО из зоны СВОСмотреть фотографии
11:42
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия приняли участие во всероссийском дне бега «Кросс нации»Смотреть фотографии
11:17
В пойме под Волгоградом жители наткнулись на свалки отходов «Магнита»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Разбил три машины и убежал: в Волжском разыскивают водителя иномарки, протаранившей автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
Рост вирусных простуд на 25% отмечен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:39
Будь готов! Всегда готов? В Волгоградской области УК подготовили к зиме 9,4 тыс. МКДСмотреть фотографии
10:08
Тело 17-летнего студента нашли под окнами высотки в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
Новые районы Москвы манят покупателей жильяСмотреть фотографии
09:44
Во Фролово полицейские разыскали водителя «Урала», сбившего пешеходаСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде «морскую владычицу» осудят за продажу богатств Цимлянского водохранилищаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
В Волжском иномарка протаранила автостоянкуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:18
«Тренеры недовольны»: на «Волгоград Арене» прояснили судьбу футбольного поляСмотреть фотографии
06:28
Кто будет резать? В Волгоградской области вырос спрос на хирурговСмотреть фотографии
21:51
Засуху до второй декады октября прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:35
«Динамо-Синара» в пух и прах разбило соперниц из МайкопаСмотреть фотографии
20:38
В волгоградском приюте «Птичий остров» сняли кадры для патриотического фильмаСмотреть фотографии
19:53
В Котово сорвалось строительство противорадиационного укрытия под библиотекойСмотреть фотографии
19:19
Волгоградские врачи ставят на ноги трех братьев с редкой патологиейСмотреть фотографии
19:08
Прирост населения в регионе России создает угрозу лесамСмотреть фотографии
18:23
Частный сектор или ЛЭП? Власти Волгограда размышляют, что снести для расширения ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографии
18:16
Специалисты установили ночную подсветку на «Крымском мосту» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:03
В Кировском районе Волгограда заменили водопровод от станции «Шаблиевская»Смотреть фотографии
17:24
Активиста из Башкирии обвиняют в реабилитации нацизма за слова о «Родине-матери»Смотреть фотографии
17:16
В Волгограде из-за ремонта трамвайных путей ограничили проезд по ул. ГлубокоовражнойСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде под суд пошел забивший до смерти 19-летнего таксиста пассажирСмотреть фотографии
16:38
Поставщику хирургической нити в кардиоцентр Волгограда дали «черную метку»Смотреть фотографии
 