В Волгограде Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая, являясь директором рыбного производства, была уличена в коммерческом подкупе, в том числе по предварительному сговору. Как сообщает ИА «Высота 102», следователями установлено 45 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ. Сумма незаконного обогащения составила в итоге 4 млн рублей.

– По данным следствия, между комитетом сельского хозяйства Волгоградской области и обвиняемой как директором коммерческой организации заключен договор пользования рыболовными участками в акватории Цимлянского водохранилища, на основании которого организации предоставлено исключительное право на осуществление промышленного рыболовства, добычу водных биологических ресурсов, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Далее, с целью получения материальной выгоды, фигурантка уголовного дела в сговоре со своей 36-летней подчиненной и управляющим рыбным цехом стали подыскивать рыбаков. Желающим ловить рыбу на водохранилище предлагали по-настоящему клевую рыбалку – за деньги люди получали от «морской владычицы» разрешения на вылов биологических ресурсов в неограниченном количестве.





Напомним, что преступную деятельность ОПГ пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области в 2023 году. Тогда же сообщалось, что реализуя преступную схему сообщники фиктивно приняли на работу не менее 30 граждан. Каждый из них ежемесячно лично либо через владельца рыбного цеха платил директору мзду в размере 20 000 рублей. Примечательно, что рыбаки сдавали свой улов не в фирму, где они якобы работали, а в цех, принадлежащий ИП. Полученное незаконное вознаграждение сообщники делили между собой.

Как сообщает ИА «Высота 102», на скамье подсудимых предстоит предстать Татьяне Ивашкевич – директору ООО «Балабаны». Согласно опубликованной в открытом доступе информации, организация, несмотря на крупное уголовное дело, продолжает свою деятельность и сегодня. Бизнес был зарегистрирован в 2005 году и успешно развивается уже 19 лет.

Отметим, что совладельцами ООО «Балабаны» являются одновременно десять предпринимателей, а также акционерное общество с московской пропиской.



Фото, видео: оперативная съемка ГУ МВД России по Волгоградской области