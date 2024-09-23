



В Советском районе Волгограда автолюбители продолжают создавать аварийные ситуации на ул. Элетролесовской из-за «узкого горлышка» – в границах ул. Чебышева и ул. Казахской. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь 1-я Продольная магистраль оказалась зажата между частным сектором и высоковольтной линией, из-за чего четырёхполосная магистраль сужается до двух полос, а водителям приходится перестраиваться. Такая довольно неоднозначная модель организации транспортного движения постоянно провоцирует заторы и повышает риски ДТП.

– Здесь на пустом месте регулярно возникают пробки. Но мало того, что заторы, так ещё и бьются автомобили. Особенно остро проблема стоит вблизи перекрёстка с ул. Чебышева, где начинается сужение, – рассказали журналистам местные жители.

Рассуждая о причинах сужения магистрали, волгоградцы склоняются к тому, что в 2020 году, когда производился капитальный ремонт дороги, кто-то из участников процесса мог сэкономить на асфальте.

– На ул. Электролесовской, вблизи автобусной остановки «Ул. Казахская», дорога неожиданно сужается сначала до трёх, а затем и вовсе до двух полос. Дальше – пустая обочина. Кто-то сэкономил? Не может так резко проезжая часть обрываться. Да и какая в этом логика, если места для ещё как минимум одной полосы предостаточно, – добавляют горожане.

Редакция обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся на данной проезжей части. Власти подтвердили, что знают о проблеме «узкого горлышка», однако в рамках капитального ремонта дороги, который прошёл четыре года назад, произвести расширение было невозможно. Соответствующие проектные изыскания на тот момент не были готовы.

– При проведении работ по комплексному обновлению дороги по ул. Электролесовской в Советском районе Волгограда в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» проезжая часть восстанавливалась в имеющихся границах – это одно из условий участия в нацпроекте на тот момент. Все работы были выполнены в соответствии с техзаданием, приняты и оплачены заказчиком. Проведение данных работ позволило завершить обновление и привести в нормативное состояние Первую продольную магистраль практически на всем ее протяжении – от Кировского до Тракторозаводского района. Кроме восстановления дорожного покрытия на ул. Электролесовской и других участках Первой продольной магистрали были обновлены светофорные объекты, дорожные знаки и указатели, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Но в скором времени проблема действительно может быть решена. Власти ведут предпроектные изыскания для расширения дороги.

– В настоящее время муниципалитет рассматривает варианты возможного расширения проезжей части на указанном участке с учетом сложностей, возникающих в связи с обилием проходящих коммуникаций и близостью жилых домов. О принятом решении будет сообщено дополнительно, – отметили в городской администрации.

Примечательно, что решение этого вопроса может создать проблемы для жителей частного сектора. В случае, если чаша весов экономической целесообразности склонится в сторону владельцев земельных участков и будет принято решение о расширении дороги именно в эту сторону, собственники могут частично потерять денежные средства, вкладываемые сейчас в ремонт и строительство домов, а также в их газификацию. Ранее местные жители неоднократно просили мэрию прояснить перспективы развития дороги, однако каждый раз получали пространные ответы о том, что в бюджете на текущий период работы на проектирование реконструкции дороги не заложены.

Отметим, расширение проезжей части ул. Электролесовской в границах ул. Чебышева и ул. Казахской стоит на повестке уже несколько лет. Ранее о проработке этого вопроса рассказывал экс-глава Волгограда Виталий Лихачёв. Проблема данного участка заключается в том, что альтернативой дорогостоящему расселению малоэтажных домов, прилегающих к проезжей части, выступает не менее дорогостоящий вынос высоковольтной линии, а также ряда других магистральных коммуникаций.

Фото: читатели ИА «Высота 102»