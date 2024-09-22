«Съедобны все. Но некоторые всего один раз»: известный миколог ответила на главные вопросы волгоградских грибников

После нескольких основательных дождей десятки грибников поедут пытать счастья в лесах Волгоградской области. Смогут ли местные посадки удивить своим разнообразием маститых любителей «тихой охоты»? Действительно ли в разных регионах у грибов существуют «двойники»? И реально ли на глаз отличить съедобный гриб от потенциальной отравы? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» спросили ведущего миколога региона, кандидата биологических наук Инны Землянской.

Начнём с вопроса, который наверняка интересует каждого грибника. Правда ли, что Волгоградская область необычайно щедра на грибы разных видов? По словам Инны Землянской, сравнивать местное «ассорти» с тем же северным разнообразием было бы неуместно, ведь в Волгоградской области нет настоящих хвойных лесов.

– В Волгоградской области нет ни одной дикой сосны. Все они выращены искусственно, поэтому полного биоразнообразия грибов, встречающихся в таежных лесах, у нас не найти, – рассказывает миколог. – Из того необычайного многообразия у нас есть только отдельные виды, занесённые с микоризой на корнях посаженных сосен.

Казалось бы, что лиственные леса Волгоградской области своим богатством уж точно восстановят равновесие и порадуют грибников богатым «меню». Но и тут не все так просто, ведь полноценных широколиственных лесов в нашем регионе тоже нет.

– Большинство грибов не растут сами по себе. Они всегда сопутствуют деревьям, с которыми находятся в симбиозе, - комментирует специалист. – В нашей степной области они следуют за лесными сообществами по балкам и долинам рек, но при этом, так же как и сами лесные сообщества, неминуемо теряют часть своего разнообразия. Иногда к нам могут залетать споры грибов с южных регионов и, если у нас они встретят растение-симбионта, они могут прижиться. В наших дубравах могут встречаться грибы, характерные для Кавказа или Средиземноморья. Но, конечно, все очень обрывочно и мозаично. В какой-то лес залетели споры одних грибов, в какой-то - других. Они растут локально и не появляются на других территориях.

Следующий вопрос волнует грибников ничуть не меньше предыдущих. От чего зависит «урожай» в каждом конкретном сезоне? Всем ли «правит» погода?

– В Волгоградской области количество грибов в каждом конкретном сезоне на 99% действительно зависит от погоды. А на 1% - от погоды в прошлом и позапрошлом году, – отмечает кандидат биологических наук. – Грибам нужны вода и тепло. В тех же таежных лесах засушливый сезон – это когда ты идешь по болоту, и вода не переливается через край сапога, но часто не хватает тепла. У нас же совсем другой климат - грибам достаточно тепла, но не всегда достаточно влаги.

Накануне сезона любителям «тихой охоты» - какими бы опытными и подкованными они себя не считали - советуют если не подтянуть «матчасть», то хотя бы примириться с простым правилом - не знаешь, не бери. В противном случае расхожая шутка микологов о том, что все грибы съедобны, но некоторые съедобны всего один раз, может стать горькой истиной.

– Существует такое понятие, как морфологический признак. Он определяется при внешнем осмотре. Чем разнообразнее морфологические признаки, тем легче мы можем отличить один объект от другого. Так вот у грибов таких признаков крайне мало. Именно поэтому их трудно распознавать, – объясняет Инна Землянская. – Даже профессиональный миколог часто не может отличить один гриб от другого без микроскопа и проведения качественных реакций. А иногда для правильного определения таксона нам необходим анализ ДНК. Рассказы грибников- любителей о том, что они всегда ели именно эти грибы и прекрасно себя чувствовали, часто связаны как раз с относительно низким разнообразием грибов в регионе, когда их просто не с чем спутать.

С особой осторожностью наполнять свои корзины рекомендуют грибникам, которые уехали в соседние регионы. Удивительно, но у знакомых многим видов есть двойники - причём, порой ядовитые.

– Гриб - "двойник" имеет другой химический состав, а иногда является ядовитым, – сообщает миколог. – Расскажу вам случай из жизни. Однажды моя бабушка отдыхала на Кавказе и увидела грибы, похожие на те, что собирала в лесу возле дачи дома. Женщина, у которой она снимала квартиру, сразу же предупредила - они несъедобные и горькие. Но бабушка решила попытать счастья, собрала их, приготовила по своему классическому рецепту и с удивлением обнаружила, что грибы действительно горчат! Важно помнить первое правило любого грибника: если не уверен, не бери. А если я соберу в корзинку все, что вижу, а потом покажу свой набор профессионалу? Порочная практика. Грибник может просто чего-то недоглядеть, и это "что-то" окажется в вашей тарелке.

А могут ли съедобные грибы «заразиться» от своих несъедобных соседей? Хорошая новость - нет, это абсолютно исключено. Зато они, как губки, способны впитать в себя ядовитые вещества, пестициды и прочую «химию».

– Съедобные и несъедобные грибы, которые растут рядом, относятся к разным видам и чисто физически не могут обменяться какими-либо ядовитыми веществами. Для этого нет никаких механизмов, – комментирует миколог. – Зато грибы вполне могут накопить пестициды, которыми леса обрабатывают от вредителей, впитать в себя тяжёлые металлы или, например, радиоизотопы. Не стоит забывать про такую вещь, как роза ветров. Например, после аварии на Чернобыльской АЭС жители некоторых районов Калужской области до сих пор проверяют каждый гриб - фонит или не фонит.

И «на десерт» - о том, какие грибы волгоградцы собирают в местных лесопосадках.

– Хвойные посадки в Волгоградской области есть буквально везде. Но речь опять же именно о посадках. Какие именно грибы принесли к нам с саженцами, мы достоверно не знаем. Под посадкой может быть много разных видов. Например, маслята (Suillus sp.) у нас их несколько видов и рядовка золотистая (лимонная, зеленая) Tricholoma equestre, которую местные грибники называют зеленушкой. Намного реже под хвойными деревьями встречаются белые грибы Boletus edulis - например, их иногда находят в Арчединском массиве, – уточняет Инна Землянская. - Правда, иногда под соснами вовсе не бывает грибов.

В тополевых волгоградцы могут поискать грузди Lactarius piperatus (к слову, к настоящим груздям млечник перечный отношения не имеет), рядовку тополевую Tricholoma populinum, именуемую местными грибниками опятами. Под тополем белым и осиной встречаются подосиновики (Leccinum sp.) несколько видов. В березняках – подберезовики (Leccinum scabrum).

– В дубовых лесах встречаются белый гриб, полубелый гриб, поддубовики. Общим названием "поддубовики" объединены разные грибы, относящиеся к разным родам. Интересно, что в нашем регионе встречается достаточно много поддубовиков, которые считаются ядовитыми. Например, боровик ле Галь Rubroboletus legaliae. Но южане испокон веков собирали его и употребляли в пищу без неприятных последствий. Замечу, что этот самый боровик ле Галь очень похож на знаменитый сатанинский гриб Rubroboletus satanas и относится к этому же роду. Последний в Волгоградской области достоверно не известен, но это не значит, что его у нас нет. Это значит, что его пока не нашли профессиональные микологи.

Виктория Чумакова