Транспорт

Власти Волгограда изучат пассажиропоток после скандала с очередями на остановках

Транспорт 19.09.2024 13:40
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19.09.2024 13:40


В Волгограде грядет ревизия наполняемости транспорта. Однако пока охватит она лишь Советский район. Как сообщает ИА «Высота 102», после жалоб жителей Родниковой долины на давку в автобусах и 40-минутное ожидание в очередях на остановках власти пообещали поглубже вникнуть в вопрос.

– В ближайшее время департамент городского хозяйства администрации Волгограда проведет дополнительное обследование пассажиропотока в указанном микрорайоне и соблюдение транспортными предприятиями установленного расписания. В случае необходимости расписание движения общественного транспорта может быть скорректировано, – подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Кроме того, муниципалитет отметил, что микрорайон Родниковая долина уже обслуживается маршрутами автобусов большого класса №85 «Родниковая долина — Жилгородок» и №5а «Химзавод — Родниковая долина».

– На маршруте №5а задействовано 6 единиц транспорта, курсирующих с интервалом 15, а на 85 маршруте – 19 единиц, курсирующих с разницей 10-12 минут. Также микрорайон обслуживают два коммерческих маршрута №15а «Юбилейный» — «Родниковая долина» и №23а «Ул. 7-й Гвардейской — «Родниковая долина», – добавили в администрации.

Напомним, накануне редакция ИА «Высота 102» сообщала о проблемной ситуации, складывающейся в утренний час пик в Родниковой долине. Очевидцы рассказали журналистам о толпах людей, собирающихся на конечной маршрутки №23а, а также о переполненных автобусах №85. При этом горожане неоднократно обращались к городским властям с просьбой навести порядок в работе общественного транспорта, однако до последнего времени получали в ответ лишь отписки.

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