Давка и огромные очереди: в Волгограде Родниковая долина оказалась в транспортной блокаде





В Советском районе Волгограда жители сообщают о проблемах из-за низкой транспортной доступности территории перспективной жилой застройки. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы сетуют на катастрофическую нехватку подвижного состава, соединяющего Родниковую долину с центром города. Из-за уменьшения количества утренних рейсов горожане вынуждены выстраиваться на остановках в огромные очереди.







- Утром невозможно уехать в направлении северных районов. ЖК строит дома колоссальными темпами, людей всё больше, а транспорта нет. Пустили автобус №5а — в южном направлении наконец стало возможно утром добраться на работу. Но маршруты, связывающие нас с центром города в утренний час-пик, не справляются, — рассказали журналистам местные жители.

По словам горожан, чтобы сесть на маршрутку №23а, людям приходится выходить из дома на час раньше и идти на конечную, где регулярно образуется очередь из 30-40 человек.

- Сесть в маршрутку можно только на конечной. На последующих остановках туда не влезть. Водители даже не останавливаются, — подчеркнул один из волгоградцев.

При этом не лучше ситуация обстоит и с работой автобуса №85.

- Недавно почему-то изменился интервал движения. Раньше утром автобусы ходили раз в 8-10 минут, сейчас же – раз 13-15 минут. Естественно, в салон набивается целая толпа, да так, что даже двери едва закрываются. Давка каждое утро. Большинство едут в Дзержинский район, и весь путь (а это больше часа) автобус идёт, набитый всклянь, — отметил житель Родниковой долины.

Примечательно, что о проблемах транспортной доступности микрорайона волгоградцы регулярно сообщают в городскую администрацию, однако вместо ощутимых изменений в ответ получают лишь письма. Одно из них оказалось в распоряжении редакции.

- В августе текущего года Департаментом городского хозяйства было направлено письмо в МУП «ВПАТП №7» с указанием принять исчерпывающие меры в дальнейшей работе по соблюдению расписания на маршруте, обеспечению выпуска на линию исправных транспортных средств и подачи в кратчайшие сроки замены в случае схода с линии. Руководством МУП «ВПАТП 7» приняты меры по обеспечению выпуска на маршрут автобусов не старше 2023 года, диспетчерский состав проинструктирован принимать исчерпывающие меры для обеспечения равномерности интервала на маршруте № 85, — говорится в одном из писем за авторством специалистов департамента городского хозяйства администрации Волгограда.

Отметим, журналисты обратились в пресс-службу администрации Волгограда с просьбой прокомментировать транспортную блокаду микрорайона Родниковая долина в утренние часы пик. Ответ городских властей с перечислением реальных мер, направленных на повышение транспортной доступности данной территории, будет обязательно опубликован в следующем материале. .

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me