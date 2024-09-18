Стали известны детали расследования дела о гибели в ДТП 16-летней девочки из Урюпинска

Между тем, трагедия в Урюпинске вызвала общественный резонанс. Сначала в местных пабликах распространялась информация о том, что якобы за рулем автомобиля и в салоне находились сотрудники правоохранительных органов. Однако эти данные не подтвердились. Известно, что молодой человек недавно приобрел себе автомобиль и получил права. А отец погибшей девочки заявил о том, что дело расследуется медленно и до сих пор не опрошены все свидетели.