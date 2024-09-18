Стали известны детали расследования дела о гибели в ДТП 16-летней девочки из Урюпинска

Расследования 18.09.2024 15:53
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18.09.2024 15:53
Прокуратура Волгоградской области отчиталась о промежуточных результатах расследования резонансного дела о гибели в ДТП 16-летней Анжелики Даниловой из Урюпинска. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорный орган продолжает контролировать ход расследования дела по факту смертельного ДТП.
Напомним, трагедия в Урюпинске произошла 8 августа 2024 года примерно в 22:50 ч. на улице Красноармейская возле дома № 43. 21-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на несовершеннолетнюю, перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.
В рамках уголовного дела допрошены 7 свидетелей, на следующий день после ДТП назначены медицинская и автотехническая судебные экспертизы.
- С целью получения дополнительных данных, необходимых для проведения автотехнической экспертизы, 31 августа и 18 сентября проведены следственные эксперименты. В настоящее время автотехническая экспертиза не завершена, - пояснили в облпрокуратуре.
Между тем, трагедия в Урюпинске вызвала общественный резонанс. Сначала в местных пабликах распространялась информация о том, что якобы за рулем автомобиля и в салоне находились сотрудники правоохранительных органов. Однако эти данные не подтвердились. Известно, что молодой человек недавно приобрел себе автомобиль и получил права. А отец погибшей девочки заявил о том, что дело расследуется медленно и до сих пор не опрошены все свидетели.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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