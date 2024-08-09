Под Волгоградом иномарка насмерть сбила 16-летнюю девочку-подростка





8 августа в Урюпинске Волгоградской области девочка-подросток стала жертвой ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», поздним вечером иномарка совершила наезд на несовершеннолетнюю, которая пыталась перебежать дорогу.







- В 22:50 водитель, управляя автомобилем Hyundai, напротив дома №43 на ул. Красноармейская г. Урюпинска совершил наезд на 16-летнюю пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области