Транспорт

Под Волгоградом за 222 млн рублей отремонтируют дорогу к райцентру

Транспорт 17.09.2024 18:51
0
17.09.2024 18:51


В Даниловском районе Волгоградской области власти готовятся к обновлению ещё одной дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз в нормативное состояние специалистам предстоит привести участок региональной трассы «Рудня — Даниловка» от съезда к хутору Каменночерновский до перекрёстка с ул. Строителей на территории райцентра.

Согласно проектно-сметной документации, работы охватят проезжую часть протяжённостью 10,9 километра. Здесь будет отфрезерован старый асфальт, отсыпаны щебнем наиболее повреждённые участки, а также уложено новое покрытие площадью 67,8 тыс. кв. метров. Кроме того, специалистам предстоит сформировать полноценную обочину на протяжении всего ремонтируемого участка.

Примечательно, что обновлено будет не только покрытие основной дороги, но и моста через реку Лубянка.

Отметим, на эти цели из регионального бюджета выделено 221,8 млн рублей. Подрядчика отберут по итогу открытого конкурса в течение ближайших недель. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до 1 сентября 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
16.09.2024 09:35
Транспорт 16.09.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.09.2024 15:50
Транспорт 14.09.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.09.2024 12:13
Транспорт 13.09.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.09.2024 11:03
Транспорт 12.09.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2024 21:15
Транспорт 11.09.2024 21:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2024 09:51
Транспорт 11.09.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.09.2024 14:52
Транспорт 10.09.2024 14:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.09.2024 09:27
Транспорт 09.09.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.09.2024 15:26
Транспорт 07.09.2024 15:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.09.2024 11:44
Транспорт 07.09.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2024 19:33
Транспорт 06.09.2024 19:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2024 18:13
Транспорт 06.09.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.09.2024 14:48
Транспорт 05.09.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.09.2024 07:53
Транспорт 05.09.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.09.2024 19:45
Транспорт 03.09.2024 19:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:16
В Волгограде юной закладчице грозит 20 лет за сооружение тайниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Всё дело в «начинке»: эксперт рассказал, могут ли хакеры взорвать смартфонСмотреть фотографии
18:51
Под Волгоградом за 222 млн рублей отремонтируют дорогу к райцентруСмотреть фотографии
18:03
Первые 600 метров русла реки Медведица полностью расчистили от ила и мусораСмотреть фотографии
17:48
Волгоградка поймала на фотоохоте отца-нарушителяСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
В Волжском 7-летний срок грозит таксисту, сбившему 83-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
17:03
Убийство задушенного четверть века назад моряка раскрыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области около райцентра горит лесопосадкаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 кредитных карт с кешбэкомСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде закрыли токсичную свалку экс-депутатаСмотреть фотографии
16:07
Домой пойдём пешком? В Волгограде введена временная схема работы электротранспортаСмотреть фотографии
16:00
На Ангарском в Волгограде сгорела легковушка вместе с гаражомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
В Волгограде жители ЖК «Шоколад» после пожара решили освятить 20-этажкуСмотреть фотографии
15:43
Встали даже трамваи: обрыв ЛЭП обесточил Дзержинский район ВолгоградаСмотреть фотографии
15:43
Волгоградские волонтеры стали участниками всероссийского слета в КрасноярскеСмотреть фотографии
15:22
Вдову пограничника-ветерана поздравили с 95-летием волгоградские чекистыСмотреть фотографии
15:06
«Спирт везли из других регионов»: подпольный ЛВЗ накрыли в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
«Вместе работаем на Победу»: Голикова рассказала о поддержке участников СВО и их семейСмотреть фотографии
14:57
Председатель комитета ГД РФ высказался о новой волне мобилизацииСмотреть фотографии
14:32
Представители «Росмолодежи» познакомились с работой пищевого производства в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:26
Облздрав рассказал о состоянии школьницы, пострадавшей после обрушения штукатуркиСмотреть фотографии
14:11
В ЛНР оценили помощь волгоградских спасателей в тушении пожаровСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Смотрите, кто прошел: стал известен новый состав Волгоградской областной думыСмотреть фотографии
13:04
Мошенники стали представляться волгоградцам работниками энергосбытовой компанииСмотреть фотографии
12:57
4-летнего мальчика спасают в реанимации после падения из окна в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
Серийную банду липовых кредиторов из Адыгеи осудят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:06
«Ударил по макушке»: в Суровикино во время перемены на 8-классницу обрушился потолокСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
Изменение Генплана Волгограда обсудили на стратегической сессииСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде для болельщиков «Ротора» пустят дополнительные электричкиСмотреть фотографии
10:53
Волгоградцев приглашают проверить головуСмотреть фотографии
 