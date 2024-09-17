Под Волгоградом за 222 млн рублей отремонтируют дорогу к райцентру





В Даниловском районе Волгоградской области власти готовятся к обновлению ещё одной дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз в нормативное состояние специалистам предстоит привести участок региональной трассы «Рудня — Даниловка» от съезда к хутору Каменночерновский до перекрёстка с ул. Строителей на территории райцентра.

Согласно проектно-сметной документации, работы охватят проезжую часть протяжённостью 10,9 километра. Здесь будет отфрезерован старый асфальт, отсыпаны щебнем наиболее повреждённые участки, а также уложено новое покрытие площадью 67,8 тыс. кв. метров. Кроме того, специалистам предстоит сформировать полноценную обочину на протяжении всего ремонтируемого участка.

Примечательно, что обновлено будет не только покрытие основной дороги, но и моста через реку Лубянка.

Отметим, на эти цели из регионального бюджета выделено 221,8 млн рублей. Подрядчика отберут по итогу открытого конкурса в течение ближайших недель. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до 1 сентября 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»