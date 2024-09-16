В Волгограде предприниматель задолжал 12 гардеробщикам полмиллиона

Расследования 16.09.2024 12:58
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16.09.2024 12:58
В Волгограде в результате принятых прокуратурой мер восстановлены трудовые права 12 гардеробщиков. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области, индивидуальный предприниматель Нугманов Д.Ш. взял на работу 12 сотрудников, которые работали гардеробщиками в одном из образовательных учреждений Центрального района. Однако он не только не оформил их официально, но и не платил им зарплату и сверхурочные. Всего он задолжал своим сотрудникам более 500 тысяч рублей.
Прокуратура Центрального района Волгограда подала иск в суд в защиту трудовых прав гардеробщиков, который его удовлетворил в полном объеме.
Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки в отношении работодателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
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