Борьба с коррупцией

В Урюпинске торговец нелегальным алкоголем пытался подкупить полицейского

Борьба с коррупцией 14.09.2024 09:52
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14.09.2024 09:52


В Урюпинске возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки полицейскому. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела полиции был выявлен факт незаконной торговли алкогольной продукцией.
За не составление протокола об административном правонарушении организатор нелегального бизнеса предложил полицейскому взятку. Несмотря на то, что сотрудник полиции отказался от совершения коррупционного преступления и предупредил мужчину об уголовной ответственности по статье «дача взятки», правонарушитель положил папку с денежными средствами на панель приборов автомобиля оперуполномоченного. О произошедшем страж порядка уведомил вышестоящее руководство.
-  В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в региональном управлении.


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