Расследования

Волгоградке грозит срок за роковой удар скалкой по макушке экс-сожителя

Расследования 13.09.2024 12:27
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13.09.2024 12:27


В Волгограде следователи предъявили обвинение местной жительнице, которая ненароком убила своего бывшего сожителя. Роковым 29 апреля 2024 года стал удар скалкой, который женщина в сердцах нанесла по голове своей  жертве. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» в подробностях рассказывало о драме, разыгравшейся в одной из квартир дома №11 по ул. Ткачева 29 апреля. Тогда информагентству стало известно о том, что женщина рассталась с сожителем из-за его пьянок и проживала в другом районе. В злополучный день волгоградка приехала в Центральный район, чтобы забрать оставшиеся вещи. А поводом для удара скалкой стал скандал из-за плохого отношения мужчины к их совместному ребенку. Потеряв равновесие после удара, житель Центрального района упал на пол и ударился головой. 

Испугавшись случившегося, женщина и мальчик покинули квартиру. Труп погибшего лишь 1 мая обнаружил его родной брат. 

– Следственным отделом по Центральному району следственного управления СК России  50-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, – сообщила сегодня, 13 сентября официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

Уточняется, что женщина уже приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела.

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