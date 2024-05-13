Волгоградка ненароком убила скалкой экс-сожителя, защищая ребенка





В Волгограде 50-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве бывшего сожителя. Труп 51-летнего мужчины был найден в одной из квартир дома №11 по ул. Ткачева 1 мая. Как рассказал ИА «Высоты 102» руководитель следственного отдела по Центральному району СУ СКР Владимир Суров, орудием убийства стала кухонная скалка. Женщина нанесла ею удар, защищая ребенка.

Драма разыгралась в многоквартирном доме 28 апреля. После расставания в этот день женщина пришла в квартиру к бывшему сожителю, чтобы забрать вещи, вместе с 9-летним ребенком. Обнаружив беспорядок на кухне, волгоградка решила прибраться, а ребенок в это время остался в комнате играть в телефоне.

– В какой-то момент ребенок в процессе игры громко вскринул, на что немедленно отреагировал бывший сожитель женщины. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, стал ругать мальчика, а мать вступилась за него. Ситуация повторилась спустя непродолжительное время. Тогда уже женщина взяла скалку и в процессе конфликта ударила ею по затылку потерпевшего, – рассказал руководитель следственного отдела. – Потеряв равновесие, мужчина упал и при падении ударился височной частью об пол. Таким образом, он одновременно получил две смертельные травмы.

Испугавшись, женщина забрала ребенка и поспешила покинуть квартиру. Спустя день она вернулась на ул. Ткачева, собрала вещи и отнесла соседке на верхний этаж. Сама же одновременно позвонила сестре погибшего, сообщив, что бывший сожитель не выходит на связь, а открыть квартиру она самостоятельно якобы не может.

Труп погибшего лишь 1 мая обнаружил в квартире его брат. На то, что смерть, вероятнее всего, носит криминальный характер, указали следователям медики.

– При обходе подъезда соседка рассказала, что бывшая сожительница погибшего заносила ей личные вещи уже после смерти мужчины. Под давлением неопровержимых доказательств женщина созналась в содеянном, – уточняет Владимир Суров. – С ее слов, она хотела припугнуть раздухарившегося сожителя.

Следственный отдел по Центральному району Волгограда возбудил уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование продолжается.

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