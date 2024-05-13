Происшествия

Волгоградка ненароком убила скалкой экс-сожителя, защищая ребенка

Происшествия 13.05.2024 14:24
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13.05.2024 14:24


В Волгограде 50-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве бывшего сожителя. Труп 51-летнего мужчины был найден в одной из квартир дома №11 по ул. Ткачева 1 мая. Как рассказал ИА «Высоты 102» руководитель следственного отдела по Центральному району СУ СКР Владимир Суров, орудием убийства стала кухонная скалка. Женщина нанесла ею удар, защищая ребенка. 

Драма разыгралась в многоквартирном доме 28 апреля. После расставания в этот день женщина пришла в квартиру к бывшему сожителю, чтобы забрать вещи, вместе с 9-летним ребенком. Обнаружив беспорядок на кухне, волгоградка решила прибраться, а ребенок в это время остался в комнате играть в телефоне. 

В какой-то момент ребенок в процессе игры громко вскринул, на что немедленно отреагировал бывший сожитель женщины. Мужчина, находившийся в состоянии опьянения, стал ругать мальчика, а мать вступилась за него. Ситуация повторилась спустя непродолжительное время. Тогда уже женщина взяла скалку и в процессе конфликта ударила ею по затылку потерпевшего, – рассказал руководитель следственного отдела. – Потеряв равновесие, мужчина упал и при падении ударился височной частью об пол. Таким образом, он одновременно получил две смертельные травмы. 

Испугавшись, женщина забрала ребенка и поспешила покинуть квартиру. Спустя день она вернулась на ул. Ткачева, собрала вещи и отнесла соседке на верхний этаж. Сама же одновременно позвонила сестре погибшего, сообщив, что бывший сожитель не выходит на связь, а открыть квартиру она самостоятельно якобы не может. 

Труп погибшего лишь 1 мая обнаружил в квартире его брат. На то, что смерть, вероятнее всего, носит криминальный характер, указали следователям медики.

При обходе подъезда соседка рассказала, что бывшая сожительница погибшего заносила ей личные вещи уже после смерти мужчины. Под давлением неопровержимых доказательств женщина созналась в содеянном, – уточняет Владимир Суров. – С ее слов, она хотела припугнуть раздухарившегося сожителя.

Следственный отдел по Центральному району Волгограда возбудил уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование продолжается. 

Скриншот: Яндекс. Карты

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