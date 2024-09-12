Спорт

Перед игрой «Динамо-Синары» с «Ладой» в Волгограде накормят болельщиков

Спорт 12.09.2024 08:17
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12.09.2024 08:17


«Динамо-Синара» сегодня, 12 сентября, в ФОК имени Левона Акопяна примет тольяттинскую «Ладу» во втором туре Суперлиги. Начало матча в 18-30 ч., сообщает V102.RU.
 
Напомним, волгоградские гандболистки в стартовом поединке нового чемпионата на выезде с «Кубанью» провели эмоциональный матч, в котором уместилось практически все самое интересное для болельщиков и нейтральных зрителей — хорошее начало, неудачная вторая половина первого тайма и волевая концовка. Подопечным Евгения Дмитриева удалось собраться в ключевой момент и свести противостояние с краснодарским клубом  к итоговой ничьей со счетом 24:24. Таким образом, динамовки заработали первый балл на пути к решению задачи по выходу в плей-офф и борьбе за самые высокие места. Лучшим бомбардиром среди волгоградских исполнительниц в кубанской встрече стала Анастасия Шкитина с девятью точными попаданиями. Екатерина Долматова отметилась семью заброшенными мячами.

Так как в Суперлиге 24-25 принимают участие нечетное количество команд (одиннадцать), то из-за календаря соревнований «Ладе» пришлось пропустить первый тур. Прошлый сезон для тольяттинского коллектива оказался провальным. Предстоящий соперник «Синары» завершил чемпионат на шестом месте — рекордно низкой позиции за последние 25 лет. В Кубке страны «Ладу» также ждало разочарование. В «Финале четырех» в Ростове-на-Дону команда из Самарской области в поединке за бронзовые медали уступила волгоградскому «Динамо» со счетом 23:27. Поэтому логично, что в межсезонье на посту наставника в «Ладе» случились изменения. Оксану Роменскую сменила в этой должности Екатерина Маренникова, которая ранее уже была главным тренером тольяттинских гандболисток.
 
Как сообщает пресс-служба «Динамо-Синары», за час до старта матча на территории спорткомплекса начнет работу тематическая фотозона и состоится концерт группы «Дэнс-Балалайки». Кроме того, болельщиков ожидает приятный сюрприз в виде угощений с чаем. Также матч для тех, кто не станет смотреть игру по приобретенным билетам в зале, будет показан на большом экране на открытом стадионе, расположенном рядом с комплексом имени Левона Акопяна.
 
Напомним, что уже скоро бело-голубые обретут новый дом — на «Динамо Арене» завершаются последние приготовления по возведению современного и универсального спортивного объекта в эксплуатацию.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Кубань» и «Динамо-Синара» vk.com
 



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