



«Динамо-Синара» сегодня, 12 сентября, в ФОК имени Левона Акопяна примет тольяттинскую «Ладу» во втором туре Суперлиги. Начало матча в 18-30 ч., сообщает V102.RU.

Напомним, волгоградские гандболистки в стартовом поединке нового чемпионата на выезде с «Кубанью» провели эмоциональный матч, в котором уместилось практически все самое интересное для болельщиков и нейтральных зрителей — хорошее начало, неудачная вторая половина первого тайма и волевая концовка. Подопечным Евгения Дмитриева удалось собраться в ключевой момент и свести противостояние с краснодарским клубом к итоговой ничьей со счетом 24:24. Таким образом, динамовки заработали первый балл на пути к решению задачи по выходу в плей-офф и борьбе за самые высокие места. Лучшим бомбардиром среди волгоградских исполнительниц в кубанской встрече стала Анастасия Шкитина с девятью точными попаданиями. Екатерина Долматова отметилась семью заброшенными мячами.Так как в Суперлиге 24-25 принимают участие нечетное количество команд (одиннадцать), то из-за календаря соревнований «Ладе» пришлось пропустить первый тур. Прошлый сезон для тольяттинского коллектива оказался провальным. Предстоящий соперник «Синары» завершил чемпионат на шестом месте — рекордно низкой позиции за последние 25 лет. В Кубке страны «Ладу» также ждало разочарование. В «Финале четырех» в Ростове-на-Дону команда из Самарской области в поединке за бронзовые медали уступила волгоградскому «Динамо» со счетом 23:27. Поэтому логично, что в межсезонье на посту наставника в «Ладе» случились изменения. Оксану Роменскую сменила в этой должности Екатерина Маренникова, которая ранее уже была главным тренером тольяттинских гандболисток.Как сообщает пресс-служба «Динамо-Синары», за час до старта матча на территории спорткомплекса начнет работу тематическая фотозона и состоится концерт группы «Дэнс-Балалайки». Кроме того, болельщиков ожидает приятный сюрприз в виде угощений с чаем. Также матч для тех, кто не станет смотреть игру по приобретенным билетам в зале, будет показан на большом экране на открытом стадионе, расположенном рядом с комплексом имени Левона Акопяна.Напомним, что уже скоро бело-голубые обретут новый дом — на «Динамо Арене» завершаются последние приготовления по возведению современного и универсального спортивного объекта в эксплуатацию.