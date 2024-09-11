ИКВО распределила мандаты по итогам выборов в Волгоградскую облдуму

Сегодня, 11 сентября, избирательная комиссия Волгоградской области на заседании по подведению официальных итогов выборов, распределила мандаты между партиями, которые прошли необходимый 5% барьер, передает V102.RU.
По результатам голосования «Единая Россия» получила 52,44% голосов, КПРФ – 16,44%, ЛДПР – 12,99%, «Справедливая Россия – За правду» – 5,50%, «Новые люди» – 5,17% и «Партия пенсионеров» – 5,12%.
На основании этих итогов, в Волгоградской областной думе депутатские мандаты по единому избирательному округу распределятся следующим образом:
- «Единая Россия» – 11 мандатов;
- КПРФ – 3 мандата;
- ЛДПР – 2 мандата;
- «Справедливая Россия – За правду» – 1 мандат;
- «Новые люди» – 1 мандат;
- «Партия пенсионеров» – 1 мандат.
Результаты выборов депутатов Волгоградской областной Думы по 19 одномандатным избирательным округам определены окружными избирательными комиссиями.
Всего в Волгоградскую областную Думу избрано 38 депутатов: 19 – по единому избирательному округу и 19 – по одномандатным избирательным округам.
В ИКВО сообщили, что выборы признаны состоявшимися, а их результаты – действительными.
Фото: ИКВО