В Волгоградской области обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в облдуму по одномандатным округам, передает V102.RU.
Большинство голосов избирателей получили:
- Урюпинский одномандатный избирательный округ № 1: Пополитов Дмитрий Владимирович – 47,87%
- Новоаннинский одномандатный избирательный округ № 2: Марамыгин Юрий Александрович – 56,04%
- Михайловский одномандатный избирательный округ № 3: Гордиенко Лариса Викторовна – 49,75%
- Жирновский одномандатный избирательный округ № 4: Шевченко Александр Федорович – 51,56%
- Городищенский одномандатный избирательный округ № 5: Самохин Иван Андреевич – 52,01%
- Калачевский одномандатный избирательный округ № 6: Распутина Татьяна Викторовна – 48,85%
- Камышинский одномандатный избирательный округ № 7: Крикунов Дмитрий Григорьевич – 55,15%
- Палласовский одномандатный избирательный округ № 8: Булгаков Сергей Викторович – 57,19%
- Среднеахтубинский одномандатный избирательный округ № 9: Струк Михаил Владимирович – 60,87%
- Волжский одномандатный избирательный округ № 10: Григоров Дмитрий Николаевич – 49,60%
- Волжский одномандатный избирательный округ № 11: Аплеталина Мария Сергеевна – 48,52%
- Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 12: Романов Игорь Александрович – 42,97%
- Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 13: Нелепин Александр Сергеевич – 45,19%
- Дзержинский одномандатный избирательный округ № 14: Таев Андрей Георгиевич – 50,98%
- Дзержинский одномандатный избирательный округ № 15: Соловьева Ирина Анатольевна – 61,90%
- Центральный одномандатный избирательный округ № 16: Головачева Тамара Петровна – 38,16%
- Советский одномандатный избирательный округ № 17: Шарифов Руслан Вагитович – 53,02%
- Кировский одномандатный избирательный округ № 18: Коротков Станислав Владимирович – 51,22%
- Красноармейский одномандатный избирательный округ № 19: Воробьев Игорь Александрович – 50,31%
Ранее сообщалось, что по одномандатным округам на выборах в Волгоградскую областную думу львиная доля победителей - это кандидаты от «Единой России»