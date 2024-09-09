Политика

Избирком озвучил итоговые данные по одномандатным округам в Волгоградской области

Политика 09.09.2024 12:20
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09.09.2024 12:20


В Волгоградской области обработаны 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в облдуму по одномандатным округам, передает V102.RU.

Большинство голосов избирателей получили:

- Урюпинский одномандатный избирательный округ № 1: Пополитов Дмитрий Владимирович – 47,87% 

- Новоаннинский одномандатный избирательный округ № 2: Марамыгин Юрий Александрович – 56,04% 

- Михайловский одномандатный избирательный округ № 3: Гордиенко Лариса Викторовна – 49,75% 

- Жирновский одномандатный избирательный округ № 4: Шевченко Александр Федорович – 51,56% 

- Городищенский одномандатный избирательный округ № 5: Самохин Иван Андреевич – 52,01% 

- Калачевский одномандатный избирательный округ № 6: Распутина Татьяна Викторовна – 48,85% 

- Камышинский одномандатный избирательный округ № 7: Крикунов Дмитрий Григорьевич – 55,15% 

- Палласовский одномандатный избирательный округ № 8: Булгаков Сергей Викторович – 57,19% 

- Среднеахтубинский одномандатный избирательный округ № 9: Струк Михаил Владимирович – 60,87% 

- Волжский одномандатный избирательный округ № 10: Григоров Дмитрий Николаевич – 49,60% 

- Волжский одномандатный избирательный округ № 11: Аплеталина Мария Сергеевна – 48,52% 

- Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 12: Романов Игорь Александрович – 42,97% 

- Краснооктябрьский одномандатный избирательный округ № 13: Нелепин Александр Сергеевич – 45,19% 

- Дзержинский одномандатный избирательный округ № 14: Таев Андрей Георгиевич – 50,98% 

- Дзержинский одномандатный избирательный округ № 15: Соловьева Ирина Анатольевна – 61,90% 

- Центральный одномандатный избирательный округ № 16: Головачева Тамара Петровна – 38,16% 

- Советский одномандатный избирательный округ № 17: Шарифов Руслан Вагитович – 53,02% 

- Кировский одномандатный избирательный округ № 18: Коротков Станислав Владимирович – 51,22% 

- Красноармейский одномандатный избирательный округ № 19: Воробьев Игорь Александрович – 50,31%

Ранее сообщалось, что по одномандатным округам на выборах в Волгоградскую областную думу львиная доля победителей - это кандидаты от «Единой России»

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